Bénin : Après la démission de Yayi, le parti LD se réunit ce vendredi

L’ancien président de la République béninoise, Boni Yayi, a annoncé sa démission de la présidence du parti d’opposition Les Démocrates dans un courrier daté du 3 mars 2026. Dans ce message adressé aux responsables de la formation politique, il explique sa décision par des raisons de santé et par la volonté de se retirer de la vie politique active au sein du parti.

Cette annonce intervient alors que les instances dirigeantes de la formation se préparent à tenir une réunion importante le vendredi 6 mars 2026 au siège du parti, afin d’examiner la situation et définir les orientations à venir.

À lire aussi Bénin : les épreuves du recrutement de 850 militaires prévues ce samedi 7 mars

Une démission motivée par des raisons de santé

Dans sa lettre rendue publique, Boni Yayi indique que sa décision résulte principalement de considérations personnelles liées à son état de santé et à son souhait de se retirer progressivement des responsabilités politiques. « Pour des raisons de santé, et afin de pouvoir pleinement consacrer cette nouvelle étape de ma vie au repos, j’ai choisi de mettre un terme à mes activités politiques au sein du parti », écrit l’ancien chef de l’État.

Publicité

Une transition confiée aux instances dirigeantes

Avant d’officialiser son retrait, Boni Yayi indique avoir pris des dispositions pour assurer la continuité du fonctionnement interne du parti. Dans son message, il annonce transférer la direction politique aux vice-présidents et aux organes dirigeants en attendant la tenue du prochain congrès. « Dans un esprit de continuité et de responsabilité, je confie la direction du parti aux Vice-présidents et aux instances dirigeantes dans l’esprit des textes du parti jusqu’au prochain congrès », précise-t-il dans la correspondance.

Cette transition s’inscrit dans le respect des statuts de la formation politique, qui prévoient la gestion collective du parti par les organes dirigeants en cas de vacance de la présidence avant l’organisation d’un congrès électif. Selon les textes internes du parti Les Démocrates, le congrès constitue l’organe souverain chargé d’élire le président et de fixer les grandes orientations politiques de la formation.

Une réunion stratégique prévue le 6 mars

À la suite de l’annonce de la démission de Boni Yayi, le comité permanent de coordination du parti a engagé des consultations internes. Une réunion élargie est programmée le vendredi 6 mars 2026 au siège du parti. Le secrétaire national à la communication du parti, Guy Dossou Mitokpè, a confirmé la tenue de cette rencontre. Elle doit permettre aux responsables du parti d’examiner les implications organisationnelles du départ de leur président. Cette réunion devrait également préparer une autre rencontre de la coordination politique. Les responsables du parti doivent y définir la ligne directrice qui guidera la formation politique durant les prochaines années.