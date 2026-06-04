De Lomé à Abidjan : Wadagni renforce l’axe de coopération ouest-africain

Le président béninois Romuald Wadagni a effectué, jeudi 4 juin 2026, une visite d’amitié et de travail à Abidjan, où il s’est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Cette étape en Côte d’Ivoire marque la dernière séquence de la tournée sous-régionale engagée par le chef de l’État béninois depuis son investiture.

Accueilli à son arrivée à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné, Romuald Wadagni a ensuite rejoint le Palais présidentiel pour une séance de travail consacrée aux relations entre le Bénin et la Côte d’Ivoire ainsi qu’aux enjeux régionaux.

Coopération économique et intégration régionale au centre des échanges

Selon la présidence béninoise, les discussions entre les deux chefs d’État ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, le développement des échanges commerciaux et les perspectives d’intégration économique au sein de l’Afrique de l’Ouest.

Les deux dirigeants ont également examiné plusieurs domaines de coopération susceptibles de favoriser la croissance économique de leurs pays. Les échanges ont concerné aussi bien les partenariats économiques que les mécanismes pouvant contribuer à une meilleure complémentarité entre les économies béninoise et ivoirienne.

Cette rencontre intervient dans un contexte où les États de la région cherchent à consolider leurs échanges commerciaux et à renforcer les initiatives d’intégration portées notamment par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont le Bénin et la Côte d’Ivoire demeurent membres.

Les questions sécuritaires abordées à Abidjan

La situation sécuritaire dans l’espace ouest-africain a également occupé une place importante lors de l’entretien entre Romuald Wadagni et Alassane Ouattara. D’après la présidence béninoise, les deux responsables ont évoqué les défis liés à la paix, à la stabilité et à la sécurité dans la sous-région. Face à la persistance des menaces sécuritaires, ils ont réaffirmé leur attachement au dialogue entre États ainsi qu’au renforcement de la coopération régionale.

Les échanges ont porté sur la nécessité d’une action concertée afin de préserver la stabilité de l’espace ouest-africain, alors que plusieurs pays de la région restent confrontés à des défis sécuritaires transfrontaliers.

Après Lomé, la dernière étape de la tournée régionale

La visite d’Abidjan est intervenue vingt-quatre heures après celle effectuée par le président béninois à Lomé, au Togo. Le mercredi 3 juin, Romuald Wadagni avait été reçu par le président du Conseil togolais, Faure Essozimna Gnassingbé.

Selon le communiqué publié à l’issue de cette rencontre, les deux dirigeants avaient abordé le renforcement du dialogue politique, le développement des échanges économiques, l’amélioration des infrastructures de connectivité ainsi que les questions d’intégration régionale. Ils avaient également exprimé leur préoccupation face à la progression du terrorisme et de la criminalité transfrontalière dans la sous-région, convenant d’approfondir leur coopération sécuritaire.

À Abidjan comme à Lomé, les discussions ont ainsi porté sur des préoccupations communes aux États ouest-africains : la sécurité, les échanges économiques et la consolidation des mécanismes d’intégration régionale. Avec cette étape ivoirienne, Romuald Wadagni achève sa tournée sous-régionale, une série de consultations diplomatiques destinée à renforcer les relations bilatérales du Bénin avec ses partenaires de l’Afrique de l’Ouest et à maintenir un dialogue politique régulier sur les principaux dossiers régionaux.