Bénin : l’Aïd el-Fitr célébré le vendredi 20 mars 2026, selon l’Union Islamique

L’Union Islamique du Bénin a annoncé ce mercredi 18 mars 2026 que la fête de l’Aïd el-Fitr sera célébrée au Bénin le vendredi 20 mars 2026. La décision fait suite à l’impossibilité pour la Commission nationale d’observation de la lune d’établir formellement l’apparition du croissant lunaire correspondant à la fin du mois de Ramadan.

Conformément aux prescriptions islamiques, le mois de jeûne sera donc complété à trente jours, fixant ainsi la date officielle de la fête marquant la fin du Ramadan 1447 de l’an hégirien.

Une décision basée sur l’observation lunaire

La Commission nationale d’observation de la lune, chargée de confirmer la visibilité du croissant lunaire, n’a pas validé son apparition dans la soirée du 18 mars. Cette étape conditionne la fin du jeûne dans la tradition musulmane.

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Au nom du Bureau exécutif national de l’Union Islamique du Bénin, l’annonce officielle a été faite à l’endroit des fidèles musulmans du pays. « Le mois de Ramadan sera donc complété à trente jours », a indiqué l’institution, entérinant la célébration de l’Aïd el-Fitr deux jours plus tard.

Cette méthode d’observation est appliquée chaque année dans plusieurs pays, où la détermination du calendrier religieux repose sur la visibilité effective du croissant lunaire plutôt que sur des calculs astronomiques seuls.

Un appel à la continuité des valeurs du Ramadan

À l’occasion de cette fête, l’Union Islamique du Bénin a invité les fidèles à maintenir les valeurs cultivées durant le mois de Ramadan, notamment la piété, la solidarité et le partage. Le message s’adresse à l’ensemble de la communauté musulmane sur le territoire national. La fin du Ramadan intervient alors que le pays traverse une période marquée par des échéances politiques.

La célébration de l’Aïd el-Fitr précède également l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026. Le calendrier électoral entre dans une phase active avec le lancement imminent de la campagne. Dans ce contexte, les autorités religieuses évoquent un moment important pour la cohésion sociale et la responsabilité collective, à l’approche d’un scrutin national.

Au Bénin, l’Aïd el-Fitr est traditionnellement marquée par une grande prière collective, organisée dans les mosquées et sur les esplanades publiques dès le matin. Les modalités pratiques des rassemblements pourraient être précisées localement par les autorités religieuses et administratives dans les jours précédant la fête.