Bénin : les épreuves du recrutement de 850 militaires prévues ce samedi 7 mars

Le Chef d’état-major général des Forces armées béninoises, Fructueux Gbaguidi, a fixé la date des épreuves du concours de recrutement de 850 militaires du rang au sein de Forces armées béninoises. Dans un communiqué rendu public mardi 3 mars 2026, il annonce que les épreuves écrites, pratiques et l’entretien de sélection se dérouleront le samedi 7 mars 2026.

Ce concours concerne le recrutement de 750 militaires au titre du recrutement normal et de 100 spécialistes recrutés sur titre. Les candidats dont les dossiers ont été retenus sont invités à prendre leurs dispositions pour se présenter dans les centres de composition retenus à travers le pays.

À lire aussi Bénin : Boni Yayi révèle les raisons de sa démission du parti LD et lance un appel

Organisation des épreuves et conditions de participation

Le communiqué du Chef d’état-major général précise que chaque candidat devra être présent dans son centre d’examen à six heures précises le jour des épreuves. Les postulants devront se présenter en tenue de sport, munis d’une pièce d’identité valide et d’un stylo bleu.

Publicité

Seuls les candidats dont les dossiers ont été examinés et validés lors de la phase d’étude administrative sont autorisés à participer aux épreuves. Les listes des candidats retenus sont affichées dans les centres d’inscription et d’examen, selon les indications communiquées par l’état-major.

Les autorités militaires rappellent également que certains dossiers restent incomplets. Les candidats concernés devront présenter les pièces manquantes à la commission de sélection avant le début des épreuves. À défaut, ils ne seront pas autorisés à prendre part au concours.

Le processus de recrutement comprend plusieurs étapes d’évaluation destinées à vérifier les aptitudes des candidats. Les postulants au recrutement normal composeront une épreuve combinée de français et de mathématiques. Ceux qui se présentent au titre du recrutement spécialisé passeront une évaluation pratique correspondant à leur domaine de compétence. L’ensemble des candidats sera ensuite soumis à un entretien de recrutement sous forme de questions-réponses avec le jury.

Six centres d’examen répartis sur le territoire

Pour l’organisation de cette phase du concours, six centres de composition ont été retenus sur l’ensemble du territoire national, chacun couvrant deux départements. Les candidats des départements du Littoral et de l’Atlantique composeront au Collège d’enseignement général Sainte Rita de Cotonou. Ceux de l’Ouémé et du Plateau sont attendus au lycée Béhanzin de Porto-Novo.

Le lycée Houffon d’Abomey accueillera les candidats des départements du Zou et des Collines. Les postulants du Mono et du Couffo composeront au Collège d’enseignement général 1 de Lokossa. Dans le nord du pays, le lycée Mathieu Bouké de Parakou servira de centre pour les candidats du Borgou et de l’Alibori. Les postulants provenant de l’Atacora et de la Donga composeront au Collège d’enseignement général 1 de Natitingou.