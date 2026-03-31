Bénin : Les soutiens de Wadagni en démonstration de force

Cinq jours après le lancement officiel de la campagne présidentielle au Bénin, les mouvements de soutien à la candidature de Romuald Wadagni, ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, multiplient les actions de terrain dans plusieurs départements du pays. Engagés derrière le duo formé avec la vice-présidente Mariam Chabi Talata, ces regroupements citoyens ont marqué leur présence dans les premières étapes de la tournée électorale, notamment dans le nord et le centre du territoire.

Depuis le démarrage de la campagne le 27 mars 2026, les déplacements du candidat et de sa colistière donnent lieu à des rassemblements structurés, où les mouvements de soutien occupent une place visible. À Kandi, Banikoara ou encore Ségbana, dans le département de l’Alibori, comme dans d’autres localités du Borgou, de l’Atacora, de la Donga et des Collines, ces groupes se mobilisent en nombre à chaque étape.

Une présence organisée sur l’ensemble du territoire

Les membres de ces mouvements interviennent en amont et pendant les meetings pour assurer l’animation, la mobilisation et la visibilité du duo Wadagni-Talata. Leur présence, souvent coordonnée, se traduit par des cortèges, des actions de sensibilisation et une participation active aux rassemblements publics.

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À Dassa-Zoumé, dans le département des Collines, comme dans plusieurs communes traversées par la caravane électorale, ces soutiens ont affiché une mobilisation constante, traduisant une stratégie d’occupation du terrain dès les premiers jours de la campagne. Cette dynamique repose sur des relais locaux déjà structurés, capables de mobiliser rapidement plusieurs dizaines, voire des centaines de sympathisants.

Un levier dans la stratégie de campagne

L’implication de ces mouvements s’inscrit dans l’organisation globale de la campagne du candidat, qui mise sur une présence soutenue dans les différentes régions du pays. En assurant une forte affluence lors des rassemblements, ils contribuent à donner de la visibilité aux déplacements du duo et à renforcer l’ancrage local de la campagne.

Le Code électoral béninois encadre la période de campagne pour l’élection présidentielle à quinze jours avant le scrutin, prévu le 12 avril 2026. Cette phase constitue un moment clé pour les candidats, appelés à convaincre un électorat réparti sur l’ensemble du territoire national.

Une mobilisation appelée à se poursuivre

Au fil des étapes, la présence régulière de ces mouvements de soutien confirme leur rôle dans la dynamique actuelle de la campagne. Leur engagement observé dans les départements déjà parcourus devrait se prolonger dans les autres zones programmées dans l’agenda du candidat.

La tournée électorale du duo Wadagni-Talata se poursuit dans les prochains jours, avec de nouvelles étapes annoncées dans le sud du pays, avant la clôture officielle de la campagne prévue à la veille du scrutin.