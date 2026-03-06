Cameroun : la fondation de Mbappé transforme une école à Douala

La fondation Inspired By Kylian Mbappé (IBKM), pilotée par l’attaquant français Kylian Mbappé, a achevé la rénovation complète de l’école publique de Bonendale, dans la métropole économique de Douala, a rapporté Camer.be ce vendredi 6 mars 2026. Le projet, financé par la fondation, offre aux élèves un environnement scolaire modernisé et de nouvelles installations sportives.

Né en France d’un père originaire du Cameroun et d’une mère algérienne, Mbappé entretient un lien personnel avec le pays situé sur le littoral de l’Afrique centrale. Son père, Wilfried Mbappé Lottin, est originaire de la région de Bonabéri, non loin de Douala, ce qui explique l’orientation de ce nouveau projet éducatif.

Rénovation intégrale de l’école publique de Bonendale

Les travaux, entièrement financés par la fondation IBKM, ont porté sur la réhabilitation des infrastructures scolaires de Bonendale selon Camer.be. Les bâtiments ont été réparés et repeints, les salles de classe restaurées et les installations environnantes modernisées afin de mieux répondre aux besoins des élèves et du personnel éducatif.

Une des principales nouveautés est la création d’un terrain multisports moderne, conçu pour permettre la pratique de disciplines comme le handball, le basket-ball et le football au sein de l’établissement. Ce complexe vise à encourager l’activité physique et à structurer les activités sportives en dehors des cours.

Selon des informations relayées dans les médias, les nouvelles salles de classe sont désormais équipées de tables‑bancs neufs et accueillent les élèves de la maternelle et du primaire dans de meilleures conditions d’apprentissage. Une fresque décorative représentant Mbappé figure désormais sur l’un des murs de l’école, symbolisant la transformation du site.

Une initiative philanthropique ancrée localement

La fondation Inspired By Kylian Mbappé a déjà investi plus d’1 million de dollars au Cameroun pour la construction et la rénovation d’écoles. Cette initiative fait partie des actions menées ces dernières années pour faciliter l’accès à l’éducation dans les régions d’origine familiale du joueur.

La fondation Inspired by Kylian Mbappé soutient l’éducation et le sport pour les jeunes, en finançant des infrastructures comme des écoles et des terrains de football au Cameroun, au Pérou et en Algérie. Elle organise également des activités et événements sportifs pour encourager la pratique du sport chez les enfants, notamment à Paris en partenariat avec Nike. En dehors de sa fondation, Kylian Mbappé a aussi participé à des actions caritatives, comme son soutien à la Fondation Abbé Pierre pendant la crise du Covid‑19 pour aider les personnes en situation de précarité.

La transformation de l’école de Bonendale intervient trois ans après une visite de Mbappé au Cameroun, durant laquelle il s’était rendu dans plusieurs établissements scolaires soutenus par sa fondation et avait rencontré des responsables communautaires et des jeunes. La rénovation de l’école de Bonendale montre un engagement concret de la fondation Inspired By Kylian Mbappé pour améliorer les conditions d’éducation dans le village d’origine du père du footballeur.