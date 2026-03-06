Mbappé en couple avec Ester Expósito ? Aqababe lâche une bombe

Le blogueur people Aqababe affirme, depuis Paris, que le footballeur Kylian Mbappé fréquenterait en ce moment l’actrice espagnole Ester Expósito. Selon lui, les deux auraient été aperçus ensemble à Madrid le 25 février, puis dans la capitale française dans la nuit du 5 au 6 mars 2026.

« D’après mes informations exclusives, Kylian Mbappé et Ester Expósito se fréquenteraient en ce moment. Plusieurs personnes les ont aperçus hier au bar du Pullman en train de s’embrasser durant toute la soirée », écrit Aqababe sur son compte X ce vendredi, dans un post qui a dépassé les 600 000 vues en quelques heures.

Un rapprochement que plusieurs indices semblent étayer

Si aucune confirmation n’est venue des entourages des deux personnalités, plusieurs éléments alimentent la rumeur. Les deux se suivent mutuellement sur Instagram. Ester Expósito, 26 ans, révélée par la série Netflix Élite dans laquelle elle incarne le personnage de Carla Rosón Caleruega, a posté ce week-end une story depuis la Tour Eiffel, attestant de sa présence à Paris. Mbappé se trouvait lui aussi dans la capitale française ces derniers jours, où il a consulté des spécialistes au sujet de sa blessure au genou droit.

L’actrice madrilène avait déjà été associée à Vinicius Junior, coéquipier de Mbappé au Real Madrid, après que les deux avaient été photographiés ensemble lors du concert de Travis Scott à Madrid en août 2024. Ester Expósito avait alors démenti toute relation en publiant la mention « Fake News » sur ses stories Instagram.

La vie privée de Mbappé, terrain de toutes les spéculations

L’attaquant du Real Madrid, réputé pour sa discrétion sur sa vie sentimentale, n’a jamais officialisé de relation publique depuis son accession au statut de star mondiale. Cette réserve n’empêche pas la toile de scruter ses moindres faits et gestes. Plus tôt cette saison, la révélation par la presse espagnole que Mbappé prenait des leçons dans une auto-école de quartier à Alcorcón — avec un moniteur supporter de l’Atlético de Madrid, rival historique du Real — avait suffi à transformer l’établissement en lieu de pèlerinage pour ses fans, certains y déposant des maillots floqués à son nom dans l’espoir d’une signature.

Aqababe, de son vrai nom Aniss Zitouni, est un blogueur suivi pour ses révélations dans les milieux people et de la téléréalité. Il intervient régulièrement comme chroniqueur dans l’émission de Cyril Hanouna. Ses informations ne sont pas systématiquement vérifiées avant publication et ont fait l’objet de contestations par le passé.

Ni Kylian Mbappé ni Ester Expósito n’ont réagi publiquement aux allégations d’Aqababe au moment de la publication de cet article.