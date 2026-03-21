Cameroun : une femme simule son enlèvement pour réclamer 6 millions FCFA à sa famille

Une jeune femme de 23 ans, identifiée comme Juliette Nnanga Owona, aurait organisé une fausse scène d’enlèvement au Cameroun afin d’obtenir une rançon de 6 millions de francs CFA auprès de ses proches. L’information a été publiée le 19 mars 2026 par Le Journal Chrétien et la vidéo associée a ensuite circulé sur la toile, avant d’être relayée notamment par Brut Afrique.

Selon Le Journal Chrétien, la mise en scène reposait sur l’envoi d’une vidéo destinée à faire croire à un enlèvement. Des éléments visuels, dont du faux sang, auraient été utilisés pour simuler une situation de détention et appuyer la demande d’argent adressée à la famille.

Une demande de rançon pour financer un départ à l’étranger

Le Journal Chrétien indique que la somme de 6 millions de francs CFA aurait été exigée en échange d’une libération présentée comme imminente. L’objectif de cette opération aurait été de financer un départ vers le Canada afin de rejoindre un proche.

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Les modalités précises de la demande et les échanges avec la famille n’ont pas été détaillés publiquement. Aucune communication officielle des autorités camerounaises n’a confirmé ces éléments à ce stade.

Une intervention de la gendarmerie évoquée

D’après les informations rapportées, la gendarmerie serait intervenue après le signalement de l’enlèvement présumé. Les vérifications menées auraient permis d’établir qu’aucune séquestration n’avait eu lieu et que la situation relevait d’une mise en scène.

Certains éléments évoquent l’existence possible d’autres faits similaires, sans confirmation institutionnelle.

Des suites encore incertaines

Aucune information officielle n’a été publiée concernant d’éventuelles poursuites judiciaires ou des mesures prises à l’encontre de la jeune femme. Les suites dépendront d’éventuelles communications des autorités compétentes.