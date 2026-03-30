Céline Dion choisit Paris pour son grand retour avec 10 concerts à la Défense Arena en 2026

La chanteuse québécoise Céline Dion a officialisé le 30 mars 2026 son retour sur scène avec une série de dix concerts à la Paris La Défense Arena, la plus grande salle couverte d’Europe. La résidence, programmée du 12 septembre au 14 octobre 2026, marque sa première présence prolongée sur une scène de spectacle depuis l’interruption de sa tournée mondiale en 2020.

L’annonce a été faite via un message vidéo diffusé sur la Tour Eiffel, lors d’un événement organisé au Café de l’Homme, coïncidant avec le 58e anniversaire de la chanteuse. « Je me sens bien, je suis forte, je me sens enthousiaste », a-t-elle déclaré dans ce message, ajoutant qu’elle retrouverait son public parisien à partir de septembre.

Un diagnostic qui avait mis fin à sa carrière scénique

En décembre 2022, Céline Dion avait révélé souffrir du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique et auto-immune rare touchant environ une personne sur un million. La pathologie provoque des spasmes musculaires sévères et une rigidité progressive affectant directement la mobilité et les capacités vocales, rendant toute performance scénique impossible. Son combat avait été documenté dans le film I Am: Celine Dion, réalisé par Irene Taylor en 2024. Sa seule apparition scénique depuis 2020 remontait à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, en juillet 2024, prestation unique en dehors de tout cadre de tournée.

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Dix dates à la plus grande salle couverte d’Europe

Les concerts se tiendront les 12, 16, 19, 23, 26 et 30 septembre, puis les 3, 7, 10 et 14 octobre 2026, à raison de deux représentations par semaine. Paris La Défense Arena, située à Nanterre, peut accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs, portant la capacité totale de la résidence à environ 400 000 places. Le programme réunira ses titres les plus connus en français et en anglais, avec une direction artistique confiée au scénographe Willo Perron, collaborateur notamment de Beyoncé et de Rihanna.

La mise en vente générale des billets est fixée au 10 avril 2026 à 10h sur Ticketmaster. Une prévente par tirage au sort est accessible aux fans inscrits sur celinedion.com jusqu’au 2 avril à 19h, avec accès à la billetterie dès le 9 avril pour les sélectionnés.