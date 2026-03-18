Détroit d'Ormuz : furieux, Trump menace de retirer ses soldats

Donald Trump a menacé mardi 17 mars 2026 de désengager les troupes américaines du détroit d’Ormuz, voie stratégique actuellement bloquée par l’Iran après les frappes américano-israéliennes. Le président américain réagit au refus des principaux alliés de l’Otan de déployer des moyens militaires pour sécuriser ce passage.

Washington réclame l’aide des alliés, qui déclinent

Les États-Unis demandent depuis plusieurs jours aux pays membres de l’Otan de participer à l’ouverture du détroit d’Ormuz, stratégiquement vital. Aucun n’a accepté de mobiliser des ressources militaires pour cette mission, selon les déclarations de Trump rapportées par son réseau Truth Social.

À lire aussi Iran : Israël affirme avoir tué Larijani, haut responsable qui menaçait Trump

Le président américain a exprimé son impatience face à ce qu’il qualifie de passivité des alliés. « Je me demande ce qui se passerait si on en finissait avec ce qu’il reste de l’État terroriste iranien, et qu’on laissait les pays qui s’en servent – pas nous – être responsables du soi-disant ‘détroit’?« , a écrit Trump.

Publicité

Un passage clé pour l’énergie mondiale

Avant les frappes qui ont fermé le détroit, cette route maritime accueillait près de 20% du pétrole brut mondial. Une fermeture prolongée aurait des répercussions directes sur les marchés énergétiques internationaux et le coût du brut.

La région connaît une escalade des tensions depuis les opérations militaires américano-israéliennes contre les installations iraniennes. L’Iran a réagi en bloquant l’accès au détroit d’Ormuz, stoppant un flux stratégique d’hydrocarbures.

Le dilemme stratégique de Washington

Trump considère que le fardeau de sécurisation du détroit devrait incomber aux nations qui dépendent de cet approvisionnement énergétique, non aux États-Unis. Le désengagement américain contraindrait les alliés européens et asiatiques à agir directement pour rouvrir cette voie maritime.

Pour l’heure, aucun allié de l’Otan n’a annoncé un changement de position suite aux menaces du président américain. Trump a dénoncé le refus des alliés des États-Unis et pourrait concrétiser son menace de retrait dans les semaines à venir.