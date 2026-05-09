Au défilé du 9 mai à Moscou, Poutine qualifie l'OTAN de « force agressive »

Le président russe Vladimir Poutine a prononcé, samedi 9 mai 2026 sur la Place Rouge à Moscou, un discours offensif à l’occasion du 81e anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie, désignant l’Alliance atlantique comme une force hostile soutenant l’Ukraine contre la Russie.

Devant les troupes rassemblées pour le défilé annuel du Jour de la Victoire, Poutine a déclaré que les soldats russes engagés en Ukraine faisaient face à « une force agressive armée et soutenue par l’ensemble du bloc de l’OTAN ». Le chef du Kremlin a réaffirmé sa conviction d’une victoire russe inéluctable dans ce qu’il continue d’appeler l’« opération militaire spéciale ».

Des soldats nord-coréens défilent pour la première fois sur la Place Rouge

L’édition 2026 du défilé a été marquée par la participation inédite de soldats nord-coréens, qui ont marché sur la Place Rouge aux côtés des forces russes. Leur présence illustre le rapprochement militaire documenté entre Moscou et Pyongyang, qui a conduit au déploiement de plus de 10 000 soldats nord-coréens sur le front ukrainien selon les estimations des autorités ukrainiennes et sud-coréennes.

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Un défilé réduit, sous haute sécurité

Aucun char ni lanceur de missiles balistiques n’a été déployé sur le pavé de la Place Rouge. Le défilé s’est tenu sous un dispositif de sécurité renforcé, dans un contexte de cessez-le-feu de trois jours négocié par Washington, qui a atténué les risques d’attaques de drones ukrainiens sur Moscou durant les festivités.

La liste des dirigeants étrangers présents était plus restreinte qu’en 2025, année où le président chinois Xi Jinping figurait parmi les invités d’honneur. Cette année, seuls le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le roi de Malaisie Sultan Ibrahim Iskandar et le président du Laos Thongloun Sisoulith ont assisté à la cérémonie.

Le cessez-le-feu de trois jours doit prendre fin dans les prochaines heures, sans qu’aucune négociation formelle sur un accord de paix durable n’ait été annoncée à ce stade.