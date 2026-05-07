Iran : le renseignement américain contredit Trump sur les capacités de Téhéran

Une analyse confidentielle de la CIA, transmise cette semaine aux décideurs de l’administration Trump, conclut que l’Iran est en mesure de résister au blocus naval américain pendant au moins trois à quatre mois avant de subir des difficultés économiques graves. Le document, dont l’existence a été révélée jeudi 7 mai par le Washington Post sur la base de quatre sources familières de son contenu, remet en question le discours officiel de Washington sur l’efficacité de la pression militaire et économique exercée sur Téhéran.

Un arsenal militaire largement préservé

L’évaluation de la CIA indique que l’Iran conserverait environ 75 % de ses stocks d’avant-guerre en lanceurs mobiles et environ 70 % de ses réserves de missiles balistiques, malgré des semaines de frappes américaines et israéliennes. Le régime aurait également réussi à rouvrir la quasi-totalité de ses installations de stockage souterraines et à assembler de nouveaux missiles. Ces chiffres contredisent directement les affirmations répétées du président Donald Trump et du secrétaire à la Défense Pete Hegseth, selon lesquels les capacités offensives iraniennes auraient été massivement détruites.

Un responsable américain cité par le Washington Post estime que la capacité de Téhéran à endurer un choc économique prolongé serait supérieure à ce que la CIA elle-même projette, évoquant des précédents de régimes ayant résisté pendant des années sous embargo.

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Le blocus du détroit d’Ormuz en question

Trump a fondé une large part de sa stratégie sur l’asphyxie économique de l’Iran via le contrôle du détroit d’Ormuz, affirmant que le blocus prive la République islamique de 500 millions de dollars par jour de revenus pétroliers. L’administration a soutenu que les infrastructures pétrolières iraniennes étaient sur le point de s’effondrer faute de capacités de stockage disponibles. L’analyse de la CIA, dont le contenu n’a pas été officiellement confirmé par l’administration, suggère un calendrier de résistance sensiblement plus long.

Un haut responsable du renseignement américain a affirmé que le blocus « inflige des dommages réels et croissants » à l’économie iranienne et que la marine du pays aurait été détruite.

Les négociations indirectes entre Washington et Téhéran, menées par l’intermédiaire d’Oman, se poursuivent. Un nouveau cycle de discussions était attendu dans les prochains jours, selon des informations rapportées par Middle East Eye.