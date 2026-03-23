Drogue dans une poupée Barbie : une mère sous le choc après un achat

Aux USA, une mère de famille a découvert du fentanyl dissimulé dans l’emballage d’une poupée Barbie achetée pour sa fille le 21 mars dans un magasin, au niveau de l’Etat du Missouri. Jade Adams a signalé la présence d’une poudre suspecte après avoir ouvert le jouet à son domicile, acheté quelques heures plus tôt dans le magasin Cargo Largo. Contactée, la police locale a confirmé que la substance était du fentanyl et a ouvert une enquête.

Découverte et intervention des autorités

Selon les autorités policières, les agents ont été alertés par le service de sécurité du magasin après la découverte d’une poudre inconnue dans l’emballage d’un produit destiné à la vente. Les premières analyses ont conclu à la présence de fentanyl, un opioïde synthétique particulièrement puissant. La police a immédiatement travaillé avec le magasin pour retracer les articles concernés. Les investigations ont établi que cinq unités avaient été vendues avant le signalement. Quatre ont déjà été retrouvées par les enquêteurs, tandis qu’une unité reste introuvable.

Les autorités poursuivent les recherches et indiquent disposer d’une piste jugée sérieuse. La mère de famille n’a pas manqué d’exprimer toute sa consternation. Elle n’arrive pas à admettre que n’eût été sa vigilance, sa fille allait entrée en contact avec la substance. Elle s’est exprimée en ces termes sur les réseaux sociaux : « Ils auraient pu s’en mettre partout. Mes parents et moi avons révélé cela ! J’ai acheté une Barbie à ma fille hier et, en l’ouvrant, j’ai trouvé un sac rempli de drogue ! C’est dégoûtant de trouver ça dans des jouets pour enfants »

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Produits concernés et vérifications en cours

Les enquêteurs précisent que les poupées Barbie elles-mêmes ne contenaient aucune substance dangereuse. Le fentanyl était dissimulé dans la partie arrière de l’emballage, sans altération visible de l’objet. Les autorités locales estiment, à ce stade, qu’aucun autre point de vente n’a été approvisionné avec des produits compromis et qu’aucun cas de blessure n’a été signalé.

Le magasin Cargo Largo collabore avec la police afin d’identifier l’ensemble des articles concernés et de sécuriser les rayons. La mère de famille, choquée par la découverte, a déclaré avoir averti immédiatement le personnel du magasin après son retour sur place.

Risques liés au fentanyl et poursuite de l’enquête

Le fentanyl est un opioïde de synthèse utilisé en médecine pour soulager des douleurs sévères, notamment en milieu hospitalier. Selon les autorités sanitaires américaines, il peut être jusqu’à plusieurs dizaines de fois plus puissant que la morphine. Une exposition accidentelle, même en petite quantité, peut présenter un danger grave pour la santé.

Dans ce dossier, les autorités rappellent que l’enquête vise à déterminer comment une substance de ce type a pu être introduite dans des produits destinés à la vente au détail. La police poursuit également la localisation de la dernière unité manquante, encore potentiellement en circulation. Aucune date de clôture d’enquête n’a été annoncée à ce stade.