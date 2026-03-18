Effrayée par un robot humanoïde, une septuagénaire hospitalisée à Macao

Une femme de 70 ans a été transportée à l’hôpital après avoir été surprise par un robot humanoïde télécommandé dans une rue du quartier de Patane, à Macao, le jeudi 13 mars au soir. La Police de Sécurité Publique (PSP) a annoncé l’incident le mercredi 18 mars, précisant qu’il s’agissait du premier cas recensé dans le territoire impliquant un humain et un robot.

Les faits se sont produits vers 21h sur la Rua Sul do Patane. Alors qu’elle s’était arrêtée pour consulter son téléphone, la femme a réalisé qu’un engin se trouvait dans son dos, à proximité immédiate. Prise de panique, elle a signalé aux policiers se sentir indisposée et a demandé à être conduite aux urgences. Examinée sur place, elle a pu rentrer chez elle dans la nuit, sans blessure physique constatée. Elle a renoncé à porter plainte.

Un centre scolaire derrière l’opération

Le robot appartenait au Study Hard Education Centre, établissement de soutien scolaire situé dans le quartier. Son responsable, Mak Kin Choi, a indiqué à la chaîne publique TDM qu’il conduisait ce soir-là l’une des trois activités promotionnelles prévues la semaine du 13 mars avec le robot. Il a précisé avoir accompagné la septuagénaire à l’hôpital, puis l’avoir raccompagnée à son domicile après sa sortie, aux premières heures du vendredi.

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L’opérateur du robot, un homme d’une cinquantaine d’années, a expliqué à la PSP qu’il procédait à des tests visant à améliorer le fonctionnement de l’engin en vue de futures démonstrations commerciales. Selon Mak Kin Choi, des actions similaires avaient déjà été organisées au cours des six derniers mois dans plusieurs secteurs fréquentés du territoire, dont les Ruines de Saint-Paul, classées au patrimoine mondial de l’Unesco, et le Cotai Strip, sans incident signalé.

Un modèle vendu 85 000 yuans

Le robot impliqué serait un Unitree G1, selon les images circulant sur les réseaux sociaux, où l’on voit également plusieurs policiers escortant l’engin après l’incident. Ce modèle est commercialisé à 85 000 yuans — soit environ 99 680 patacas — sur la boutique officielle du fabricant Unitree sur Taobao.

La PSP a rappelé à l’opérateur du robot l’obligation de vigilance lors de l’utilisation d’engins de ce type dans l’espace public. Macao ne dispose pas, à ce stade, d’un cadre réglementaire spécifique encadrant la circulation des robots humanoïdes en dehors des espaces privés ou des événements organisés.