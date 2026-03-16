Espionnage : condamnation du français Martin Ryan en Azerbaïdjan

Martin Ryan, homme d’affaires français arrêté en Azerbaïdjan en décembre 2023, a été condamné à 10 ans de prison pour espionnage présumé, après un procès entamé en janvier 2025. Le verdict est tombé ce lundi 16 mars.

Comment Martin Ryan a été impliqué

Selon l’accusation, Martin Ryan aurait été recruté par des agents de la DGSE en poste à l’ambassade française à Bakou. Sa mission aurait inclus la collecte d’informations sur la déclaration de Choucha, scellant le rapprochement entre Bakou et Ankara en 2021. Il lui ait aussi reproché d’avoir collecté des informations sur les relations de l’Azerbaïdjan avec l’Iran, le Pakistan, l’Algérie et la Somalie. Le parquet évoque également des photographies d’armements pakistanais livrés au pays et le suivi d’entreprises liées à la Russie et à la Chine.

La défense de Martin Ryan et la position de la France

Martin Ryan a déclaré n’avoir partagé aucune information sensible avec les autorités azerbaïdjanaises et avoir ignoré que ses activités pouvaient être utilisées à des fins d’espionnage. « Je ne suis pas un espion et j’ai tenté de le prouver tout au long du procès », a-t-il affirmé. La France considère que sa détention résulte de tensions diplomatiques avec Bakou et rejette les accusations.

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Verdict et peine prononcés



Azad Mamedli, citoyen azerbaïdjanais accusé de haute trahison, a été jugé aux côtés de Martin Ryan. Tous deux ont été déclarés coupables, Mamedli écopant de 12 ans de prison. Ryan vivait en Azerbaïdjan depuis quatre ans au moment de son arrestation. La condamnation de Martin Ryan intervient après plus d’un an de procès. La France pourrait envisager des démarches diplomatiques ou judiciaires pour contester le verdict, mais aucune échéance officielle n’a été communiquée.