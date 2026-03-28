Face à des investisseurs, Donald Trump affirme aimer être entouré de “losers”

Donald Trump, président des États-Unis, a provoqué de nouvelles réactions vendredi 27 mars à Miami Beach, en Floride, lors du Future Investment Initiative (FII) Priority Summit 2026, un rendez-vous réunissant investisseurs, dirigeants et décideurs internationaux. Interrogé sur le leadership, il a notamment affirmé apprécier la compagnie de « losers », une déclaration qui a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Au cours de son intervention, Donald Trump a déclaré qu’il aimait « traîner avec des losers » parce que cela le faisait se sentir mieux, ajoutant qu’il n’appréciait pas les personnes très accomplies qui parlent longuement de leur propre réussite. La scène a été diffusée après un discours consacré notamment à l’investissement mondial, à la croissance économique et à la situation géopolitique autour de l’Iran.

« J’aime bien traîner avec des perdants, en fait, parce que ça me remonte le moral. Je déteste les gens qui ont beaucoup de succès et qui vous obligent à écouter leurs récits de réussite. J’aime les gens qui aiment écouter parler de ma réussite », a martelé le Président américain.

Une réponse donnée lors d’un échange ouvert avec la salle

Avant cette séquence, Donald Trump avait insisté sur le fait qu’il acceptait les questions sans filtrage préalable, affirmant devant l’assistance qu’aucun sujet n’était interdit. People rapporte qu’il avait même lancé aux participants qu’ils pouvaient lui demander « n’importe quoi », y compris sur des sujets plus inattendus comme « le sexe », dans une ambiance détendue et ponctuée de rires.

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Sa réponse sur les « losers » est intervenue alors qu’il développait sa vision du leadership autour de la capacité à « gagner ». Il a alors comparé la politique et les affaires au sport, un univers qu’il a présenté comme plus lisible pour distinguer les gagnants des perdants. Cette sortie a ensuite été largement reprise sur X et dans plusieurs publications en ligne.

Une séquence conforme à son style politique

Ce type de prise de parole n’est pas inédit chez Donald Trump. Depuis des années, le président américain transforme régulièrement ses interventions publiques en démonstrations très personnalisées, mêlant autopromotion, formules abruptes et recherche de l’effet immédiat. Ses échanges avec des chefs d’entreprise ou des investisseurs donnent souvent lieu à des déclarations conçues pour marquer les esprits autant que pour commenter l’actualité économique ou internationale.

L’événement où ces propos ont été tenus n’était pas anodin. Selon le FII Institute, l’édition 2026 du sommet de Miami s’est tenue du 25 au 27 mars autour du thème “Capital in Motion”, avec un programme centré sur les flux d’investissement, la résilience économique et les opportunités dans les Amériques. La séquence pourrait continuer d’alimenter les réactions dans les prochains jours, alors que l’intervention de Donald Trump au FII Priority Summit circule déjà largement sur les plateformes sociales et dans la presse américaine.