Les États-Unis ont expulsé 25 migrants vers le Liberia le vendredi 21 novembre 2026, à 21 h 35, heure locale. Aucun d’entre eux n’est libérien. La plupart viennent d’Amérique du Sud, et le groupe compte deux femmes. Un représentant de la Commission libérienne pour le rapatriement, la réinstallation et la réintégration a confirmé cette arrivée le lendemain. Ainsi, ce groupe est le dernier à atterrir depuis l’annonce faite en août par le pays d’Afrique de l’Ouest, qui s’est engagé à recevoir jusqu’à 1 200 étrangers en un an.

Le texte de six pages a été conclu en septembre 2025 et rendu public en mars 2026. Monrovia défend l’opération sur le plan humanitaire. Ainsi, « Le Liberia n’a ni exigé ni reçu de compensation ni promesse de récompense en échange de son consentement à participer », a affirmé le gouvernement libérien. De même, « Ils sont libres de quitter le pays quand ils le souhaitent, ou de demander l’asile », a-t-il assuré lors de l’annonce de l’accord. Pourtant, des documents du département d’État américain font état d’un versement de 5 millions de dollars au Liberia cette année pour la gestion de la migration. Par ailleurs, les autorités libériennes indiquent que l’hébergement, la nourriture et le voyage ultérieur des expulsés sont pris en charge par les États-Unis et par une organisation internationale partenaire.

Le précédent du 20 août

Le premier vol transportait 20 personnes, en majorité des Cubains et des Vénézuéliens. Plusieurs ont refusé de descendre de l’avion, et des agents américains ont dû en maîtriser certains. Ensuite, six d’entre elles ont été envoyées en Guinée équatoriale, un pays dont elles n’étaient pas originaires, un cas signalé pour la première fois.

Le dossier suscite aussi des critiques. Au Liberia, le sénateur Samuel Kogar juge l’accord inconstitutionnel, car il n’a jamais été soumis au Parlement. De son côté, le sénateur démocrate américain Tim Kaine a déposé le 23 septembre la résolution 886. Elle demande au département d’État un rapport sur les pratiques du Liberia en matière de droits humains, sur les conditions de détention des expulsés et sur les transactions financières entre les deux pays. Toutefois, ses chances d’adoption restent faibles.

Enfin, le Liberia rejoint une liste de pays africains qui reçoivent des expulsés d’autres nationalités, dont la Sierra Leone, le Ghana, le Rwanda, le Soudan du Sud, le Cameroun, l’Eswatini et la République démocratique du Congo.