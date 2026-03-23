Iran : Trump évoque des discussions fructueuses, le pétrole chute

Ce lundi 23 mars, le président américain Donald Trump a émis un signal d’apaisement à l’encontre de Téhéran. Au cours d’une prise de parole, le chef de l’État a évoqué des discussions fructueuses avec l’Iran, repoussant par la même occasion à cinq jours, son ultimatum adressé aux forces iraniennes. Trump souhaite la réouverture du détroit d’Ormuz, sous peine de frapper certaines infrastructures énergétiques hautement sensibles. Résultat ? Le prix du pétrole a chuté de plus de 9 % en moyenne, en quelques instants.

Il y a un peu moins de 48 heures, le chef de l’État avait affirmé qu’il ne laisserait que deux jours aux autorités pour s’engager sur une réouverture du détroit d’Ormuz, avant de lancer une opération militaire ciblant les centrales électriques iraniennes. Les derniers échanges se sont révélés être particulièrement positifs, puisque l’actuel pensionnaire de la Maison-Blanche a même évoqué la possibilité d’un règlement du conflit.

Le prix du pétrole chute de plus de 9 %

De nouveaux pourparlers devraient avoir lieu dans les heures et les jours à venir. L’objectif pour Washington est de forcer la main à l’Iran, pour qu’il arrête de développer son programme nucléaire. La nouvelle a eu l’effet d’une bombe sur les marchés. Le prix du Brent a reculé de 9,63%, à 101,39 dollars. Le West Texas Intermediate a suivi la même tendance, avec un repli de 9,39% à 89,01 dollars.

Publicité

Une situation qui reste malgré tout, explosive

Il convient toutefois de noter que malgré ces premiers signes d’apaisement, les tensions restent vives. En effet, le président américain souffle le chaud et le froid quant à l’issue du conflit. En outre, l’Iran répète qu’il ne lâchera rien, poursuivant ses frappes à l’encontre d’Israël et autre cibles de la région. Téhéran aurait d’ailleurs comme projet de toucher des infrastructures énergétiques américaines installées dans la région si la situation venait à connaître une nouvelle escalade.