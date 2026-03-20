Israël : un bébé hospitalisé après une contamination à l'herpès lors de sa circoncision

Un nourrisson de deux semaines a été admis en urgence au Wolfson Medical Center d’Holon, en Israël, après avoir contracté le virus de l’herpès lors de son brit milah — la circoncision rituelle juive. Transmise par succion orale directe du mohel sur la plaie, l’infection avait pénétré le système nerveux central du bébé au moment de son admission, le 18 mars 2026.

Des lésions dans la zone opérée ont précédé une dégradation rapide de l’état général du nourrisson. Une ponction lombaire a confirmé la présence du virus dans le liquide céphalorachidien — une atteinte neurologique grave, potentiellement fatale chez les nouveau-nés dont la barrière hémato-encéphalique n’est pas encore mature

Une pratique ancienne aux risques documentés

La circoncision figure parmi les interventions les plus pratiquées dans le monde. Rituelle dans les communautés juives et musulmanes, elle est également répandue à des fins médicales ou culturelles en Afrique subsaharienne, en Amérique du Nord et en Océanie. L’Organisation mondiale de la Santé estime qu’environ 40 % des hommes dans le monde sont circoncis.

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Dans le rite juif, la metzitzah b’peh consiste à aspirer le sang de la plaie par contact buccal direct avec le mohel. Le ministère israélien de la Santé proscrit cette pratique et préconise l’usage d’un tube stérile. Le Comité interministériel de surveillance des mohels exige par ailleurs que les praticiens recueillent le consentement éclairé des parents avant toute intervention.

«Il est important d’éviter cette pratique en raison des risques médicaux qu’elle comporte», a déclaré la Dr Diana Tasher, cheffe du département pédiatrique du Wolfson Medical Center.

Un virus transmissible sans symptômes visibles

Le virus herpès simplex de type 1 circule dans la salive de nombreux adultes sans qu’aucun signe clinique ne soit apparent. Les autorités sanitaires ont établi qu’aucune méthode ne permet d’écarter avec certitude le risque de transmission par contact buccal direct sur une plaie ouverte.

Des précédents existent. En 2016, deux nourrissons avaient été hospitalisés dans des conditions similaires au Schneider Children’s Medical Center. Sur une décennie aux États-Unis, les autorités new-yorkaises avaient recensé une dizaine de cas d’herpès néonatal liés à cette pratique, dont plusieurs avaient été fatals.

Le nourrisson hospitalisé à Holon suit un traitement antiviral intraveineux sur trois semaines, assorti d’un protocole préventif de plusieurs mois. La Dr Tasher a averti que des séquelles neurologiques durables restent envisageables, y compris dans l’hypothèse d’une guérison.