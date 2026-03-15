Kenya : un Chinois arrêté à Nairobi avec 2 200 fourmis reines dans ses bagages

Un ressortissant chinois de 27 ans, Zhang Kequn, a été arrêté le 10 mars 2026 à l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi par les agents du Kenya Wildlife Service (KWS), alors qu’il s’apprêtait à embarquer pour la Chine. Dissimulées dans des tubes à essai et des rouleaux de papier de soie, plus de 2 200 fourmis reines vivantes de l’espèce Messor cephalotes — fourmis géantes des moissons africaines — ont été retrouvées dans ses bagages.

Un suspect déjà connu des autorités

Lors de l’audience devant la magistrate Njeri Thuku, les enquêteurs du KWS ont indiqué que Zhang serait lié à un réseau de trafic d’insectes démantelé au Kenya l’année précédente. Il aurait quitté le territoire à l’époque sous une autre identité. Interpellé cette fois à la frontière, il aurait fourni aux enquêteurs les noms de trois fournisseurs locaux, ouvrant la voie à d’autres arrestations. Les investigations se sont étendues vers Nakuru et Naivasha, deux villes situées dans la vallée du Rift, où des opérations illégales de récolte seraient actives.

Les Messor cephalotes sont protégées par les conventions internationales sur la biodiversité. Leur commerce est strictement encadré par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), qui régule ou interdit l’exportation de nombreuses espèces animales prélevées dans la nature.

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Une demande alimentée par la médecine traditionnelle chinoise

La fourmi occupe une place ancienne dans la pharmacopée chinoise. Utilisée depuis des siècles dans la médecine traditionnelle, notamment sous la forme de Polyrhachis vicina, elle est réputée pour ses propriétés anti-inflammatoires et ses effets sur les articulations, le système immunitaire et la vitalité sexuelle. Des préparations à base de fourmis sont encore commercialisées en Chine pour traiter le rhumatisme, l’arthrite rhumatoïde, l’hépatite chronique ou le vieillissement, selon des travaux publiés dans PubMed. Cette demande soutenue alimente un marché parallèle d’espèces exotiques, dont les fourmis africaines de grande taille constituent un segment prisé des collectionneurs et des revendeurs.

La justice kényane poursuit l’enquête

La magistrate Njeri Thuku a accordé cinq jours supplémentaires aux enquêteurs pour approfondir leurs investigations. Le téléphone et l’ordinateur portable de Zhang Kequn ont été saisis et soumis à des analyses forensiques. D’autres arrestations sont attendues à mesure que les ramifications du réseau de collecte sont identifiées. Le suspect devra comparaître à nouveau devant le tribunal à l’issue de ce délai.