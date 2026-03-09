Kushner et Witkoff annulent leur vol pour Israël : signal diplomatique ou brouille avec Nétanyahou ?

Steve Witkoff et Jared Kushner n’iront pas en Israël ce mardi 10 mars. Les deux envoyés du président Donald Trump ont annulé leur déplacement prévu à Jérusalem pour des discussions avec le Premier ministre Benjamin Nétanyahou, selon le Jerusalem Post.

Des frappes trop loin pour Washington

La visite avait été annoncée dimanche 8 mars par Channel 12, citant un haut responsable américain. Elle devait constituer le premier déplacement de hauts responsables américains en Israël depuis le lancement de l’opération militaire conjointe « Roaring Lion / Epic Fury » le 28 février 2026, rapporte JNS.

Son objectif affiché : discuter de la conduite de la guerre contre l’Iran et des divergences croissantes entre Washington et Tel Aviv. Un responsable américain de la sécurité avait déclaré à Channel 12 que les frappes israéliennes sur les dépôts de carburant iraniens étaient allées bien au-delà de ce que la Maison Blanche anticipait. « Ce n’était pas une bonne idée. »

Un désaccord qui dépasse le militaire

Selon le Times of Israel, Israël avait bien notifié Washington en amont de son intention de frapper les infrastructures pétrolières iraniennes, mais sans préciser l’ampleur réelle de l’opération. L’état-major américain s’attendait à un geste largement symbolique. La destruction de réserves stratégiques aurait pris Washington par surprise.

Washington craindrait que ces frappes ne renforcent la cohésion de la population iranienne autour du régime. Le secrétaire à l’Énergie Chris Wright avait publiquement déclaré le même jour que les États-Unis n’avaient aucune intention de cibler eux-mêmes les infrastructures énergétiques iraniennes — un désaveu implicite de la manœuvre israélienne.

Annulation sans explication : le silence qui interroge

Aucune justification officielle n’a été fournie par Washington. Le Jerusalem Post, citant des sources proches du dossier, qualifie l’information de « story en développement » (NDLR : traduit de l’anglais : « developing story »). Le lien entre cette annulation et les tensions sur les frappes pétrolières n’est pas confirmé officiellement.

Si aucune reprogrammation n’intervient rapidement, cela pourrait indiquer, selon des observateurs cités par Foreign Policy, un découplage croissant entre la stratégie militaire israélienne et la ligne diplomatique portée par l’équipe Trump. Une nouvelle date de visite n’a pas été communiquée à ce stade.