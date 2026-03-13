La Russie convoque les ambassadeurs européens après les frappes de Storm Shadow sur Briansk

Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué vendredi 13 mars 2026, les ambassadeurs français et britannique. Moscou appelle Paris et Londres à dénoncer l’attaque ukrainienne menée le 10 mars dans la région de Briansk.

Moscou accuse la France et le Royaume-Uni de participation directe

Le ministère russe des Affaires étrangères affirme que le tir de missiles sur Briansk n’aurait pas été possible sans la participation de spécialistes britanniques et français. D’après les autorités russes, ils auraient contribué à la préparation technique de la frappe et partagé des renseignements avec Kiev.

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La Russie exige que Paris et Londres « condamnent fermement et sans ambiguïté » cette attaque. Dans un communiqué officiel, le ministère russe a classé cette opération comme une « provocation délibérée visant à saper l’intensification des efforts en vue d’un règlement pacifique ».

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Une frappe sur une infrastructure militaire russe

Le 10 mars, les missiles Storm Shadow ont frappé l’usine Kremniy El à Briansk, spécialisée dans la production de composants électroniques critiques pour les systèmes d’armement russes modernes, notamment les missiles Iskander. Selon les rapports locaux, sept personnes ont été tuées et plus de 40 blessées dans l’attaque.

Les missiles utilisés lors de l’attaque contre Briansk seraient des missiles de croisière Storm Shadow (SCALP-EG) fournis à l’Ukraine par la France et le Royaume-Uni. Conçus pour frapper avec précision des cibles fortement protégées, ces armements à longue portée sont généralement lancés depuis des avions de combat.

Moscou menace d’escalade diplomatique

La Russie avertit : « en cas de poursuite de la complicité de Londres et de Paris dans les crimes de guerre du régime de Kiev, ce sont précisément ces capitales européennes qui porteront la responsabilité des conséquences destructrices du conflit ».

Cette dénonciation marque une intensification des tensions entre Moscou et les démocraties occidentales, qui ont fourni à l’Ukraine des armes longue portée pour contrer la Russie. Les réactions attendues de Paris et Londres aux accusations russes dans les jours à venir.