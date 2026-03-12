L’Afrique et la faim en 2026 : Le défi colossal de la résilience alimentaire face à un monde en mutation

Alors que les enjeux climatiques et géopolitiques redéfinissent les équilibres mondiaux, l’Afrique se trouve à la croisée des chemins. Si le continent dispose de terres arables vastes et d’une jeunesse dynamique, la réalité statistique de 2026 sonne comme un avertissement. Selon le dernier rapport du think tank britannique Economist Impact, réalisé en partenariat avec Cargill, la résilience alimentaire reste une exception plutôt qu’une règle sur le continent.

L’édition 2026 du « Resilient Food Systems Index » est formelle : seuls trois pays africains parviennent à hisser leurs systèmes alimentaires à un niveau jugé « satisfaisant ». L’Algérie, l’Afrique du Sud et l’Égypte dominent le classement continental, s’illustrant par leur capacité à absorber les chocs et à maintenir une offre stable pour leurs populations. L’Algérie mène la danse à la 32ᵉ place mondiale avec un score de 64,66 points. Elle est suivie de près par l’Afrique du Sud (38ᵉ avec 62,65 points) et l’Égypte (39ᵉ avec 62,18 points). Ce trio d’exception est le seul à franchir la barre symbolique des 60 points sur 100, un seuil qui sépare les systèmes fragiles des infrastructures robustes. Ces performances s’expliquent par des politiques publiques volontaristes, une mécanisation plus poussée et des réseaux de distribution mieux structurés que chez leurs voisins.

La fragilité persistante du reste du continent

Derrière ces locomotives, le tableau s’assombrit. Si des pays comme le Ghana (46ᵉ mondial), la Tanzanie ou le Rwanda montrent des signes d’amélioration, ils restent encore loin des standards de sécurité requis pour affronter les crises majeures. Plus inquiétant encore, des géants démographiques comme le Nigeria ou l’Éthiopie peinent à stabiliser leurs systèmes, tandis que la République démocratique du Congo ferme la marche du classement mondial.

La suite de cet article est réservé aux abonnés: Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement ou abonnez-vous ici