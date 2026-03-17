Le Botswana met fin aux rumeurs d'une base militaire américaine sur son sol

Le gouvernement du Botswana a formellement démenti mardi 17 mars 2026 la présence d’une base militaire américaine sur son territoire. Ce communiqué du ministère auprès de la Présidence, de la Défense et de la Sécurité intervient après des spéculations sur d’éventuelles installations militaires étrangères au sein du pays.

Une base d’aviation souveraine du Botswana

Selon le gouvernement, la base aérienne de Thebephatshwa est entièrement gérée et contrôlée par les Forces de défense du Botswana. Les autorités rejettent formellement toute idée selon laquelle elle abriterait une présence militaire américaine permanente ou opérationnelle.

Toutefois, cela n’empêche pas des collaborations régionales. Les responsables botswanais précisent que Thebephatshwa sert surtout à renforcer les capacités nationales en matière de gestion des urgences, à soutenir les opérations régionales de maintien de la paix et les missions humanitaires, tout en contribuant à la préparation opérationnelle des forces armées locales.

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Un appel à la rigueur informationnelle

Le gouvernement a dénoncé le relais de ces rumeurs par certains médias et acteurs politiques sans vérification. Il insiste sur l’importance de fonder les discussions de sécurité nationale sur des faits, avertissant que la diffusion de fausses informations peut générer des malentendus inutiles avec les pays voisins.

Ce démenti survient au moment où les partenariats de sécurité avec des puissances étrangères sont régulièrement débattus en Afrique australe. Les autorités botswanaises rappellent ainsi leur pleine souveraineté sur les bases militaires nationales.