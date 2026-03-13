Meurtre à Montréal : pourquoi le passé de Gellatly scandalise le Québec

Jeudi 12 mars 2026, à 7h30 du matin, le SPVM est appelé au dépanneur Fleur Bleue, rue Berri, dans le Plateau-Mont-Royal. À l’intérieur, Chong Woo Kim, commis d’une cinquantaine d’années, gît inanimé. Les secours ne peuvent que constater son décès. L’auteur présumé des faits : Xavier Gellatly, 35 ans, arrêté quelques heures plus tard après une chasse à l’homme mobilisant plusieurs unités du SPVM.

Un homme que le système connaissait bien

Ce n’est pas la première fois que le nom de Xavier Gellatly apparaît dans un dossier d’homicide. En 2012, en Colombie-Britannique, il avait causé la mort d’une femme de 28 ans qui élevait seule deux jeunes enfants, lors d’une altercation dans un établissement hôtelier de Vancouver. Condamné pour homicide involontaire, il avait écopé de sept ans de pénitencier fédéral. Lors du même incident, un autre homme avait été poignardé à plusieurs reprises, conservant des séquelles permanentes.

Durant sa détention, son comportement avait continué d’alerter les autorités. La Commission des libérations conditionnelles du Canada avait refusé sa libération en 2016, estimant son risque de récidive particulièrement élevé et sa propension à la violence comme un trait constant. Les commissaires avaient alors recommandé un suivi thérapeutique pour la violence et la dépendance.

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Des signaux ignorés à répétition

Malgré ce profil documenté, Gellatly aurait finalement été libéré et serait retourné au Québec. En 2022, selon Radio-Canada, il y avait été reconnu coupable de menaces, de non-respect d’une ordonnance de libération conditionnelle et de cruauté envers les animaux. Trois condamnations supplémentaires qui n’auraient pas suffi à déclencher une réponse systémique plus contraignante.

C’est ce fil rouge — de Vancouver en 2012 au Plateau-Mont-Royal en 2026 — qui alimente aujourd’hui l’indignation au Québec. La question posée n’est pas seulement celle d’un individu dangereux, mais celle d’un système qui aurait disposé de plusieurs occasions d’intervenir différemment.

Accusé de meurtre au premier degré

Formellement inculpé vendredi 13 mars 2026 au palais de justice de Montréal, Xavier Sacha Gellatly fait face à une accusation de meurtre au premier degré. Le mobile présumé serait un vol tourné à l’affrontement : Chong Woo Kim aurait surpris l’accusé en flagrant délit et tenté de s’interposer. Une blessure à la main aurait contraint l’accusé à quitter les lieux précipitamment. Sa fuite aurait pris fin au Complexe Desjardins, où plusieurs témoins l’auraient signalé aux forces de l’ordre après l’avoir reconnu dans le réseau de transport en commun.

L’affaire doit revenir devant le tribunal le 4 mai 2026. D’ici là, le débat sur les failles du système de libération conditionnelle canadien devrait s’intensifier, notamment au Québec où plusieurs élus pourraient demander une révision des mécanismes de surveillance post-libération.