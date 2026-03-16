Moyen-Orient : le pape Léon XIV critique ceux qui font la guerre au nom de Dieu

Dimanche 15 mars, le pape Léon XIV a, à l’occasion d’une visite pastorale organisée dans une banlieue de Rome, pris la parole face à ses fidèles. Il a, au cours de celle-ci, pointé du doigt les personnes qui lancent des guerres, au nom de Dieu. Il a expliqué que la religion ne pouvait légitimer quelconque conflit. Il a ensuite appelé à la fin des combats au Moyen-Orient.

Le chef de l’Église catholique s’est une nouvelle fois positionné contre la guerre en Iran et au Liban affirmant que les conflits armés qui touchent la région (et plus globalement, le monde) entraînent la souffrance des civils. Il a notamment pointé du doigt les attaques menées contre les écoles, contre les hôpitaux et les quartiers résidentiels.

Le Pape Léon XIV ne souhaite pas que la religion légitime les conflits

Le Pape Léon XIV a profité de l’occasion pour tacler les personnes qui se cachent derrière la religion afin de justifier les combats. Il a insisté sur le fait que la foi ne doit pas être utilisée pour légitimer des décisions qui entraînent des pertes humaines. Il a ensuite tenté de responsabiliser les dirigeants internationaux, expliquant qu’il était de leur ressort d’ouvrir les discussions pour que des accords soient rapidement trouvés.

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Au cours de sa prise de parole, Léon XIV a notamment insisté sur la situation au Liban, pays où le catholicisme est très répandu. Il a appelé à la fin des persécutions et des combats, ajoutant qu’il était urgent désormais de mettre en place un cessez-le-feu pour éviter que des centaines de nouvelles victimes soient à dénombrer dans les jours à venir.

Appel au dialogue et aux échanges entre les États

Toujours d’après ses paroles, seule la reprise du dialogue peut permettre de créer les conditions d’une stabilité durable. Il estime, en outre, qu’une collaboration accrue entre les États voisins est la seule voie à suivre pour une baisse durable des tensions dans cette région du globe.