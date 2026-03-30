Naturalisations dans l'UE en 2024 : Syriens et Marocains en tête du classement Eurostat

L’office statistique de l’Union européenne, Eurostat, a publié le 27 mars 2026 ses données annuelles sur les acquisitions de nationalité : près de 1,2 million de personnes ont obtenu la citoyenneté d’un État membre en 2024, soit une progression de 11,6 % par rapport à l’année précédente. Les ressortissants syriens et marocains figurent en tête des bénéficiaires, devant les albanais, les turcs et les roumains.

Les Syriens constituent le groupe le plus important avec 110 100 naturalisations, représentant 9,3 % du total européen. Les Marocains arrivent en deuxième position avec 97 100 octrois de nationalité, soit 8,2 % du total. Albanais (48 000), Turcs (41 300) et Roumains (39 900) complètent ce classement. Ces cinq nationalités concentrent à elles seules près de 29 % de l’ensemble des naturalisations enregistrées dans l’UE.

Allemagne, Espagne et Italie concentrent les deux tiers des naturalisations

La répartition géographique des octrois de nationalité reste fortement concentrée. L’Allemagne arrive en tête avec 288 700 naturalisations (24,5 % du total), suivie de l’Espagne avec 252 500 (21,4 %) et de l’Italie avec 217 400 (18,5 %). La France se positionne au quatrième rang avec 103 700 octrois. Ces quatre pays représentent à eux seuls près de 73 % des nouvelles citoyennetés accordées dans l’ensemble de l’UE.

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La corrélation entre pays de résidence et nationalité d’origine est marquée. Les Syriens ont été naturalisés à 75,6 % en Allemagne. Les Marocains l’ont été principalement en Espagne (44,2 %), en Italie (28,5 %) et en France (14,9 %). Les Albanais ont obtenu leur nationalité à 65,9 % en Italie.

Une hausse de 54,5 % en dix ans

Le chiffre total de 1 177 232 naturalisations en 2024 représente une augmentation de 54,5 % par rapport à 2014, année où 762 100 octrois avaient été enregistrés. La hausse de 2024 est portée en grande partie par l’Allemagne, qui a accordé 88 900 naturalisations supplémentaires par rapport à 2023, devant l’Espagne (+12 300) et la France (+6 400).

Le taux de naturalisation — rapport entre octrois de nationalité et population étrangère résidente — varie sensiblement selon les États membres. La Suède enregistre le taux le plus élevé de l’UE avec 7,5 naturalisations pour 100 résidents non nationaux, contre une moyenne européenne de 2,7. La Lituanie affiche le taux le plus bas, à 0,1.

Top 5 des nationalités naturalisées dans l’UE en 2024 (Source : Eurostat, données publiées le 27 mars 2026)

Rang Nationalité Naturalisations % du total UE 1 🇸🇾 Syriens 110 100 9,3 % 2 🇲🇦 Marocains 97 100 8,2 % 3 🇦🇱 Albanais 48 000 4,1 % 4 🇹🇷 Turcs 41 300 3,5 % 5 🇷🇴 Roumains 39 900 3,4 %

Les prochaines données annuelles d’Eurostat sur les acquisitions de nationalité sont attendues en mars 2027.