Netflix : Harry et Meghan préparent une série dramatique sur le polo

Le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, ont annoncé un nouveau projet pour Netflix. Le couple coproduira une série dramatique consacrée au polo, dont le tournage est prévu à Wellington, en Floride, selon des informations publiées par le média américain Deadline.

Le programme, dont le titre n’a pas encore été communiqué, prendra pour cadre cette ville réputée pour ses compétitions équestres de haut niveau. L’intrigue devrait suivre les relations et rivalités entre deux équipes ainsi que les familles qui les dirigent, toujours selon Deadline.

Une fiction centrée sur un univers élitiste

Le projet marque une nouvelle orientation pour le couple, qui s’engage cette fois dans une production scénarisée. La série sera développée par Archewell Productions, la société fondée par Harry et Meghan, en collaboration avec Fake Empire, structure dirigée par les producteurs américains Josh Schwartz et Stephanie Savage. Le choix du polo n’est pas anodin. Le prince Harry pratique ce sport depuis plusieurs années et participe régulièrement à des rencontres caritatives. Le tournage à Wellington, considéré comme l’un des centres majeurs du polo aux États-Unis, vise à renforcer l’ancrage du récit dans un environnement réel et compétitif.

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Un projet lié à leur précédente production sur Netflix

Cette nouvelle fiction fait écho à un programme antérieur du couple autour du même univers. En 2024, Netflix avait diffusé la série documentaire Polo, produite par Archewell Productions et tournée également en Floride. Selon plusieurs données d’audience relayées par des médias spécialisés, ce documentaire avait enregistré un accueil limité du public et des critiques mitigées lors de sa mise en ligne.

Il proposait une immersion dans les coulisses du polo professionnel, sans parvenir à s’imposer durablement dans les classements de la plateforme. Le nouveau projet reprend ce cadre sportif, mais en le transposant dans un format narratif centré sur les relations humaines et les tensions entre protagonistes.

Une stratégie de diversification des contenus

Depuis la signature de leur accord avec Netflix en 2020, Harry et Meghan ont produit plusieurs programmes, dont le documentaire autobiographique Harry & Meghan, qui avait rencontré un large public à sa sortie.

Avec cette série dramatique en préparation, le couple poursuit le développement de contenus originaux pour la plateforme, en s’appuyant sur des thématiques déjà explorées. Aucune date de diffusion n’a été annoncée à ce stade, et la production du projet reste en cours de développement.