Nigeria : des explosions nocturnes à Maiduguri, le gouverneur appelle au calme

Trois explosions simultanées ont frappé Maiduguri, capitale de l’État du Borno, dans la soirée du lundi 16 mars 2026, tuant au moins 23 personnes et en blessant 108 autres. Les attaques ont visé l’hôpital universitaire de Maiduguri (UMTH), le marché du lundi et une zone adjacente au bureau de poste, selon un communiqué de la police de l’État du Borno diffusé mardi 17 mars 2026 au matin.

La police attribue les explosions à des éléments de Boko Haram agissant en tant que kamikazes. Certaines sources citées par les autorités locales indiquent toutefois un bilan supérieur aux 23 décès officiellement confirmés.

Le gouverneur de Gombe condamne les attaques

Muhammadu Inuwa Yahaya, gouverneur de l’État de Gombe et président du Forum des gouverneurs des États du Nord, a fermement dénoncé les explosions dans un communiqué diffusé par son porte-parole, Ismaila Uba Misilli, mardi matin. Il a qualifié les attaques de dénobles et barbares, les décrivant comme une agression directe contre des civils innocents dans une zone densément peuplée.

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« Cet acte insensé de violence n’est pas seulement répréhensible, mais aussi une tentative cruelle d’inspirer la peur et de troubler la paix fragile qui est rétablie dans le Nord-Est », a déclaré le gouverneur. Il a exprimé ses condoléances au gouvernement et au peuple du Borno, en particulier aux familles endeuillées, et a transmis ses vœux de rétablissement aux victimes hospitalisées.

Les appels à la coopération sécuritaire

Le sénateur Mohammed Ali Ndume, représentant Borno Sud, a également dénoncé l’attaque et s’est joint aux appels au calme. Il a exhorté les habitants à rester vigilants et à fournir aux agences de sécurité les informations crédibles susceptibles de faciliter les enquêtes en cours.

« Plus que jamais, nous devons rester unis contre les forces de la terreur. Notre détermination à sécuriser notre région reste inébranlable », a souligné le sénateur dans un message adressé aux populations.

Les autorités de Borno invitent les habitants à respecter les consignes de sécurité tout en maintenant la coopération avec les forces de l’ordre pour l’identification des responsables. Les autorités nigérianes poursuivent leurs enquêtes pour déterminer l’ampleur des dégâts, tandis que les forces de sécurité restent en alerte maximale dans la région.