Pourquoi Almok, star togolaise, s'exprime-t-elle autant sur le Bénin ? Elle répond enfin

La chanteuse togolaise Almok a brisé le silence sur un sujet qui intriguait ses fans : son attachement répété et public au Bénin. Dans une publication diffusée sur Facebook, elle explique pourquoi elle s’exprime régulièrement sur le pays voisin, qu’elle dit porter « profondément dans son cœur ».

Un public béninois acquis dès les débuts

Almok ne cache pas que le Bénin occupe une place à part dans sa trajectoire artistique. Dès le lancement de sa carrière, le pays l’a accueillie avec une chaleur qu’elle dit ne jamais avoir oubliée. Elle y a foulé de grandes scènes, mais aussi sillonné ses localités les plus reculées pour y partager sa musique.

Cette présence sur le terrain a construit une base de fans béninoise comparable, selon elle, à celle qu’elle possède au Togo. Une réalité rare pour une artiste d’Afrique de l’Ouest qui n’a pas la nationalité du pays concerné.

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Sessimè, Savalou et une vie désormais ancrée au Bénin

Le lien dépasse le cadre professionnel. C’est au Bénin qu’Almok a enregistré et tourné l’un de ses titres, un featuring avec la chanteuse béninoise Sessimè, qui figure parmi ses morceaux les plus écoutés. Le pays lui a également offert des amitiés durables, et elle confie s’y ressourcer régulièrement.

Aujourd’hui, l’ancrage est encore plus concret : son mari est originaire de Savalou, ville du centre du Bénin. Ce qui faisait d’elle une artiste invitée est devenu une appartenance intime.

Le Bénin comme modèle

Au-delà du personnel, Almok voit dans le Bénin une référence pour la sous-région. Elle salue les transformations opérées dans le pays en moins d’une décennie, notamment en matière de développement, et y puise une source d’inspiration qu’elle revendique ouvertement.

La chanteuse annonce par ailleurs qu’un dernier point — non encore dévoilé — viendra compléter ses explications dans les prochains jours.