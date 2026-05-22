Djimon Hounsou : bras de fer judiciaire avec Ri’za Marie Simpson autour de leurs enfants

L’acteur bénino-américain Djimon Hounsou a engagé une procédure judiciaire contre son ex-compagne Ri’za Marie Simpson autour de la garde de leurs deux enfants et des questions de pension alimentaire, selon des documents judiciaires consultés par le média américain TMZ. La demande aurait été déposée fin janvier devant une juridiction américaine, plusieurs mois après l’arrestation de la jeune femme à la suite d’une altercation signalée par l’acteur.

D’après TMZ, l’acteur du film « Gladiator » réclamerait une garde légale et physique conjointe de leurs deux enfants, un garçon né en 2022 et une fille née en 2023. Ri’za Marie Simpson aurait accepté le principe d’une garde légale partagée, tout en demandant à obtenir la garde physique principale des enfants.

Une demande de pension alimentaire déposée par Ri’za Marie Simpson

Selon les informations relayées par TMZ, Ri’za Marie Simpson aurait également sollicité une aide financière après leur séparation. Dans les documents judiciaires évoqués par le média américain, elle estimerait que la rupture aurait eu « un impact important » sur sa situation financière.

La procédure intervient quelques mois après un incident survenu à Atlanta. TMZ avait rapporté en décembre dernier que Djimon Hounsou avait contacté la police après avoir accusé son ex-compagne de l’avoir frappé au visage lors d’une dispute à son domicile. Ri’za Marie Simpson avait alors été arrêtée pour agression présumée et obstruction, selon les autorités locales citées par le média spécialisé dans l’actualité des célébrités.

Aucune décision judiciaire définitive concernant la garde des enfants ou les demandes financières n’a pour l’instant été rendue publique.

Une nouvelle séparation médiatisée pour l’acteur

Cette affaire rappelle une autre séparation très suivie dans la vie de Djimon Hounsou. L’acteur avait déjà connu une rupture médiatisée avec l’entrepreneure et mannequin Kimora Lee Simmons en 2012, après plusieurs années de relation et la naissance de leur fils Kenzo.

Le couple avait organisé une cérémonie traditionnelle au Bénin en 2008, même si leur union n’avait pas été officiellement reconnue comme un mariage légal aux États-Unis. Après leur séparation, plusieurs médias américains avaient également évoqué des désaccords liés à la garde de leur enfant.

Dans l’affaire actuelle, la justice américaine devra désormais examiner les demandes des deux parties concernant l’organisation de la garde des enfants ainsi que les questions de soutien financier.