Khaby Lame piégé par un montage boursier à 975 millions de dollars : que risque-t-il ?

Trois mois après avoir annoncé la cession de sa société de gestion d’image Step Distinctive Limited à Rich Sparkle Holdings pour 975 millions de dollars, l’influenceur italo-sénégalais Khaby Lamé se retrouve associé à une opération boursière en plein effondrement, dont les conséquences financières, juridiques et réputationnelles restent à ce stade largement ouvertes.

Une fortune papier qui n’a peut-être jamais existé

La structure du deal est au cœur du problème. La transaction ne prévoyait aucun versement en numéraire : Rich Sparkle Holdings devait émettre 75 millions de nouveaux titres pour acquérir Step Distinctive Limited, la société qui centralise les droits commerciaux et la propriété intellectuelle de l’influenceur. La valorisation de 975 millions de dollars n’était donc qu’un reflet du cours boursier au moment de l’annonce. Aucune preuve publique ne confirme à ce jour que ces 75 millions d’actions ont effectivement été transférées, ni que la société de Lamé a formellement reçu les titres sur lesquels repose l’intégralité de la valorisation. Si la transaction n’est pas finalisée, Khaby Lamé n’aurait ni perdu ni gagné quoi que ce soit sur ce deal spécifique — mais sa société demeurerait dans un vide juridique et commercial.

Le risque réputationnel, déjà concret

Des épisodes similaires impliquant des titres peu échangés, des valorisations adossées à des célébrités et des fluctuations boursières brutales ont, dans chaque cas recensé, vu les dommages réputationnels précéder toute résolution formelle. Pour Khaby Lamé, l’association à une opération soupçonnée de pump and dump par plusieurs experts financiers constitue un risque tangible pour ses partenariats commerciaux existants — Hugo Boss, Airbnb, Binance — et pour sa capacité à en signer de nouveaux. Rich Sparkle étant un émetteur hongkongais aux obligations de divulgation limitées, et les autres actionnaires de la structure restant largement non identifiés, chaque partie impliquée peut se renvoyer la responsabilité en cas d’intensification du contrôle réglementaire.

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Un risque juridique indirect, pas encore formalisé

Aucune enquête officielle de la SEC n’a été rendue publique à ce stade. Brenda Hamilton, avocate spécialisée en droit boursier au cabinet Hamilton & Associates Law, a qualifié la situation de « très suspecte », soulignant que Rich Sparkle avait présenté un modèle économique radicalement différent lors de son introduction en Bourse à l’été 2025, avant de pivoter brutalement vers l’économie des créateurs en émettant un volume massif de nouvelles actions. Si une enquête était ouverte, Khaby Lamé pourrait être entendu en tant que partie à la transaction, même si plusieurs experts, dont des collaborateurs directs de l’influenceur, ont écarté l’hypothèse d’une participation consciente à un montage frauduleux.

Le patrimoine de Khaby Lamé constitué avant ce deal — évalué par Forbes à environ 20 millions de dollars de revenus annuels en 2025 — n’est pas directement exposé. La prochaine échéance déterminante reste le dépôt par Rich Sparkle Holdings d’un document officiel auprès de la SEC attestant la clôture ou l’annulation définitive de la transaction, une démarche qui n’avait toujours pas été accomplie à la date de publication de cet article.