Présidentielle au Bénin : Abomey sacre Wadagni–Talata

À moins d’un mois de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, des têtes couronnées et dignitaires traditionnels réunis dimanche 15 mars à Abomey ont affiché leur soutien au duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata. La cérémonie s’est déroulée à l’espace Mapolo en présence de représentants de familles royales du Danxomè, de chefs de cultes endogènes et d’acteurs politiques engagés dans la mobilisation pour le scrutin.

La rencontre a réuni princes, princesses, dignitaires vodoun et notables de la région autour d’un programme mêlant interventions publiques et rites traditionnels. Les organisateurs ont présenté l’initiative comme une manifestation de soutien au ticket présidentiel engagé dans la course à la magistrature suprême.

Soutien exprimé par les autorités traditionnelles

Au cours de la cérémonie, plusieurs représentants des autorités traditionnelles ont pris la parole pour exprimer leur position. Porte-parole des têtes couronnées présentes, Dah Kpannan Adoukonou a évoqué l’attachement du peuple issu de l’héritage du Danxomè aux valeurs de loyauté et de courage. Selon lui, le choix du duo Wadagni–Talata correspond à une vision de gouvernance orientée vers le développement.

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Les responsables des cultes endogènes ont également participé à l’événement. Dah Zèwanon Guézo, intervenant au nom des chefs de culte, a déclaré que les autorités religieuses traditionnelles souhaitent encourager la participation des populations au scrutin présidentiel annoncé pour le 12 avril. Il a indiqué que les fidèles étaient appelés à sensibiliser les communautés locales à l’importance du vote.

Des bénédictions rituelles ont été prononcées par plusieurs prêtres vodoun présents sur le site, notamment Dah Mivèdè et Dah Zèwanon Guézo. Les rites ont été accompagnés de chants et de danses traditionnelles exécutés par des groupes culturels liés à l’histoire du royaume du Danxomè.

Intervention de figures féminines du Danxomè

La cérémonie a également donné lieu à des prises de parole de représentantes de familles royales. La princesse Todouvilé Langanfin a évoqué la présence de Mariam Chabi Talata sur le ticket présidentiel. Elle a estimé que cette candidature illustre la place croissante des femmes dans la vie politique nationale et a encouragé la mobilisation des électrices lors du scrutin.

Les interventions se sont déroulées devant un public composé de responsables locaux, de militants politiques et de représentants d’organisations communautaires. Les participants ont assisté à plusieurs séquences protocolaires destinées à symboliser l’adhésion des autorités traditionnelles à l’initiative.

Mobilisation politique à l’approche du scrutin

En clôture de la cérémonie, Gildas Agonkan, coordonnateur de la campagne dans la 23ᵉ circonscription électorale, a salué la présence des dignitaires et responsables communautaires. Il a estimé que cette mobilisation témoigne de l’engagement des populations locales dans la dynamique électorale.

Selon les organisateurs de l’événement, l’autorité royale du Danxomè aurait également exprimé son soutien à l’initiative. Cette prise de position s’ajoute aux actions de mobilisation observées dans plusieurs localités du pays à l’approche de l’élection présidentielle.

Le scrutin du 12 avril 2026, organisé par la Commission électorale nationale autonome, doit permettre aux électeurs béninois de choisir le prochain président de la République. La campagne et les initiatives de soutien se poursuivent dans différentes régions du pays à mesure que l’échéance électorale approche.