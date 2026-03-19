Présidentielle au Bénin : Les maires de la 4ème mandature s’alignent derrière le duo Wadagni -Talata

À mesure que l’échéance du 12 avril 2026 approche, les lignes se clarifient et les soutiens se structurent. Ce mercredi 18 mars à Cotonou, les maires de la quatrième mandature de la décentralisation ont franchi un cap dans leur positionnement politique. Réunis en point de presse sous l’égide de l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB), ils ont officiellement affiché leur engagement en faveur du duo Wadagni–Talata, tout en réaffirmant, leur reconnaissance à l’endroit du chef de l’État Patrice Talon.

Dès l’ouverture des échanges, le cadre a été posé par le trésorier général de l’ANCB, par ailleurs député, Charlemagne Yankoty. Dans une intervention à la fois sobre et stratégique, il a rappelé que l’association ne pouvait rester en marge d’un moment aussi déterminant pour la vie nationale. Pour lui, il ne s’agit pas d’une démarche isolée, mais d’un prolongement logique de l’engagement politique des partis et des acteurs de terrain. « Nous travaillons pour renforcer tout ce que peut-être les partis n’ont pas su colmater au niveau de la base », a-t-il déclaré, situant clairement l’enjeu ; compléter, sur le terrain, l’action des formations politiques.

Un réseau d’élus remis en mouvement

Au cœur de la rencontre, la lecture de la motion de soutien au duo candidat a constitué le moment le plus attendu. Porté par le maire d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou, le texte consacre un ralliement assumé et organisé des élus locaux. Les maires y saluent « l’engagement sincère et résolu » du candidat, tout en soulignant son accompagnement constant dans l’exercice de leurs missions durant la mandature.

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Mais au-delà des formules, c’est une véritable stratégie de mobilisation qui se dessine. Les signataires ne se contentent pas d’exprimer un soutien politique. Ils prennent l’engagement de s’impliquer activement dans la campagne. « Nous prenons l’engagement de travailler aux côtés des forces et structures régulièrement constituées », peut-on lire dans la motion, avec en ligne de mire une victoire nette, portée par « un taux record de participation ».

Dans les prises de parole qui ont suivi, cette orientation a été renforcée par un appel direct à l’action. Cyriac Domingo, deuxième vice-président de l’ANCB, a notamment insisté sur le rôle déterminant des anciens maires. Bien que non reconduits pour certains, ils restent, selon lui, des acteurs clés du dispositif. « Vous connaissez les villages, vous connaissez les réalités du terrain », a-t-il lancé, les invitant à se déployer dans les quartiers et les localités pour porter le message du duo candidat. À travers cette mobilisation, c’est toute une architecture de proximité qui se met en place. Les maires, forts de leur expérience et de leur ancrage local, apparaissent comme des relais stratégiques capables de transformer l’adhésion politique en votes effectifs. Une manière, aussi, de donner une profondeur territoriale à la campagne.

Entre reconnaissance et continuité politique, les maires remercient le président Talon

En parallèle à cette démonstration de soutien, les maires ont également tenu à exprimer leur gratitude à l’endroit du chef de l’État. Lue par Lucie Sessinou, la motion de remerciement met en avant « le soutien sans faille » dont les communes ont bénéficié durant la mandature, ainsi que les efforts consentis pour améliorer les conditions de vie des populations. Les maires y expriment leur « profonde gratitude » et réaffirment leur engagement à accompagner la fin du mandat. Une déclaration qui, sans occulter son caractère institutionnel, s’inscrit dans une lecture plus large de continuité politique. En articulant reconnaissance du bilan et soutien au duo candidat, les maires tracent une ligne cohérente entre l’action passée et les perspectives à venir.

Au-delà des mots, ce point de presse acte surtout l’entrée en campagne active d’un réseau d’élus dont le poids sur le terrain reste significatif. Dans une élection où chaque voix comptera, leur capacité à activer les relais locaux pourrait s’avérer déterminante.