Coopération électorale francophone en Belgique: Le Bénin porte sa voix sur la gestion des listes électorales

(Laurentine ADOSSOU partage l’expérience béninoise au séminaire du Recef) A Namur, en Belgique, le séminaire et assemblée générale 2026 du Recef a ouvert ses travaux ce mardi 9 juin 2026 autour d’une question qui demeure au cœur de la crédibilité des scrutins, « Les listes électorales : de l’inscription au vote ». Pendant quatre jours, responsables électoraux, experts et représentants d’institutions francophones vont confronter leurs expériences afin de mieux répondre aux défis liés à l’inscription des électeurs et à l’actualisation des listes électorales.

Le Bénin prend une part active à cette rencontre internationale. Sur invitation du Réseau des compétences électorales francophones (Recef), Madame Laurentine ADOSSOU, Conseillère et Rapporteure du Conseil électoral à la commission électorale nationale autonome (CENA), représente le pays. Également membre de la Coordination des femmes du Recef, elle portera la voix de l’expérience béninoise lors d’une communication prévue le jeudi 11 juin 2026 sur le thème : « La gestion partagée des listes électorales au Bénin ».

Cette participation témoigne de la place qu’occupe aujourd’hui le Bénin dans les échanges relatifs à la gouvernance électorale au sein de l’espace francophone. Membre parmi les premiers pays à avoir rejoint le Recef, la CENA béninoise contribue depuis plusieurs années aux réflexions menées au sein de ce réseau qui rassemble désormais une quarantaine d’organismes en charge de la gestion des élections.

Les travaux de Namur interviennent dans un contexte où plusieurs pays cherchent à renforcer la fiabilité de leurs listes électorales. Les débats porteront notamment sur les mécanismes de recensement, la mise à jour annuelle des fichiers électoraux, l’exploitation des registres d’état civil ainsi que les systèmes de mise à jour continue. Les participants reviendront également sur les élections organisées en 2026 dans plusieurs pays, notamment la Côte d’Ivoire, le Cameroun, la Guinée-Bissau, la République centrafricaine, la France, la Guinée et bien évidemment le Bénin.

Après quinze années d’existence et d’expériences accumulées, le Recef entend aussi repenser la place du genre dans ses futures orientations. Une réflexion qui traduit la volonté du réseau d’adapter ses actions aux nouvelles réalités des processus électoraux.

A travers la présence de Laurentine ADOSSOU et la communication attendue sur la gestion partagée des listes électorales, le Bénin confirme sa volonté de contribuer aux réflexions qui façonnent l’avenir de la gouvernance électorale francophone. Les travaux s’achèveront le vendredi 12 juin 2026, avec l’ambition de dégager des pistes concrètes pour renforcer la confiance des citoyens dans les processus électoraux.