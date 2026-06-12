Bénin : la vaccination contre la polio repart dans six départements (12 au 15 juin)

Le gouvernement béninois lance du 12 au 15 juin 2026 le deuxième passage de sa campagne de vaccination contre la poliomyélite dans six départements du pays. Selon les informations rapportées par 24 Heures au Bénin, plus de 2,2 millions d’enfants âgés de 0 à 59 mois sont concernés par cette opération sanitaire.

La campagne se déroulera dans les départements de l’Alibori, de l’Atacora, du Borgou, des Collines, de la Donga et du Plateau. Durant quatre jours, des équipes de vaccination seront déployées dans les centres urbains, les villages et les localités difficiles d’accès afin d’administrer gratuitement les doses prévues aux enfants de cette tranche d’âge. Cette intervention s’inscrit dans les actions menées par le ministère de la Santé pour prévenir la circulation du poliovirus et renforcer l’immunité collective des jeunes enfants.

Des équipes mobilisées dans les ménages

Selon 24 Heures au Bénin, les agents vaccinateurs effectueront des descentes de proximité afin de toucher le maximum d’enfants dans les zones concernées. Les familles n’auront aucun frais à supporter pour bénéficier du vaccin.

Les autorités sanitaires misent sur une forte adhésion des populations pour atteindre les objectifs fixés. Les parents et tuteurs sont invités à accueillir les équipes de vaccination et à présenter tous les enfants âgés de moins de cinq ans résidant dans les localités concernées. La stratégie des campagnes de porte-à-porte est régulièrement utilisée dans les opérations de lutte contre la poliomyélite afin d’améliorer la couverture vaccinale et de réduire les risques de transmission du virus.

À travers ce deuxième passage, les autorités sanitaires béninoises cherchent à consolider les résultats déjà obtenus dans le cadre du programme national de lutte contre la poliomyélite. L’opération bénéficie de l’appui de partenaires internationaux engagés dans l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite. Ces campagnes complémentaires visent à maintenir un niveau élevé de protection chez les enfants les plus exposés. La campagne prendra fin le 15 juin 2026 dans les six départements concernés, après quatre jours d’activités de vaccination sur l’ensemble des sites retenus par les services de santé.