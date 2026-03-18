Québec : plusieurs écoles fermées après des coupures d'électricité

Ce mercredi 18 mars, plusieurs établissements scolaires sont restés fermés dans certaines communes du Canada, comme Laval, Saint-Paul et Lavaltrie. Ces fermeture font suite à une série de panne d’électricité, en lien notamment avec un épisode de vents extrêmement violents survenus la veille, avec des rafales atteignant jusqu’à 120 km/h par endroits.

Face aux conséquences relatives à cet épisode venteux, les autorités québécoises ont annoncé leur décision de suspendre les cours dispensés dans certains établissements de la région. L’objectif est, tout naturellement, d’assurer la sécurité à la fois des élèves, des enseignants et du personnel.

Des écoles fermées au Canada, suite à de très forts vents

Des écoles primaires et secondaires sont concernées, notamment dans les secteurs les plus touchés par les coupures. Les familles ont été rapidement mises au courant des dispositions prises par le gouvernement local afin qu’elles puissent s’organiser dans les meilleures conditions possibles pour la garde des enfants, notamment.

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Les intempéries ont causé énormément de dégâts à Québec. À date de rédaction de ces quelques lignes, ce sont plus de 33 000 foyers qui sont privés d’électricité. Les autorités sont mobilisées pour rétablir au plus vite l’électricité, principalement dans la zone de Laval, extrêmement touchée.

Les autorités alertent sur les risques encore encourrus associés aux intempéries

Les dégâts causés par les vents compliquent certaines interventions, ce qui prolonge les délais de remise en service. En ce sens, il est recommandé d’être particulièrement précautionneux.

Les autorités et les équipes techniques recommandent de limiter au maximum les déplacements non essentiels tout en évitant de s’approcher des zones les plus endommagées. Les risques de chute d’arbre ou de poteaux électriques sont effectivement bien réels.

Aucune date de retour à la normal n’a été annoncé. Tout dépend des prochains jours et de ce qu’annonce les météorologues. Bonne nouvelle, les vents devraient faiblir en intensité, avec le retour du beau temps en fin de semaine.