Dans la nuit du 4 mars 2026, les forces de défense aérienne russes auraient détruit un hélicoptère militaire Mi-8 appartenant au ministère russe de la Défense au-dessus de la région de Rostov, dans le sud de la Russie. Trois membres d’équipage ont été tués, selon des sources citées par la chaîne Telegram indépendante ASTRA et relayées par Ukrainska Pravda.

L’appareil s’est écrasé sur une propriété agricole dans le hameau de Dudki, dans le district de Millerovo, à environ 2,5 kilomètres de l’aérodrome militaire éponyme. Un incendie s’est déclenché après l’impact, consumant à la fois l’hélicoptère et la grange sur laquelle il est tombé. Aucun civil n’a été blessé, selon des sources d’ASTRA au sein du ministère russe des Situations d’urgence, qui ont par ailleurs confirmé la mort des trois aviateurs précise la même source.

Une opération anti-drones tourne au tir ami

L’incident se serait produit alors que la défense aérienne russe conduisait des opérations de neutralisation de drones ukrainiens dans la région. Des chaînes Telegram pro-russes et des habitants locaux avaient évoqué dès la nuit même, via des groupes de discussion, qu’un hélicoptère russe avait été abattu dans ce cadre — sans apporter davantage de précisions à ce stade.

Publicité

L’agriculteur dont la grange a été détruite a, selon nos recoupements d’informations, brièvement répondu aux journalistes d’ASTRA, affirmant que « tout allait bien », avant de raccrocher et de refuser tout commentaire supplémentaire. Les erreurs ne sont pas rares dans l’histoire militaire moderne. En 2022, des incidents similaires avaient déjà été documentés en Ukraine, où la confusion entre appareils amis et ennemis dans un environnement saturé de drones représente un risque opérationnel croissant pour toutes les parties engagées.

Le gouverneur régional passe sous silence les pertes militaires

Iouri Sliousar, gouverneur de la région de Rostov, a évoqué publiquement les événements de la nuit sans mentionner ni l’hélicoptère ni les trois militaires décédés. Sa communication s’est limitée à indiquer qu’aucun civil n’avait été touché. Le ministère russe de la Défense n’a, à ce stade, publié aucun communiqué officiel sur l’incident. L’absence de confirmation formelle maintient l’ensemble des informations relatives aux circonstances du crash et aux pertes humaines au conditionnel.