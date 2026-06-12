Union africaine : la Russie prête à accompagner l'ouverture d'une représentation à Moscou

La Russie a réaffirmé son soutien à l’ouverture d’une représentation de l’Union africaine (UA) à Moscou. L’annonce a été faite par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d’une rencontre avec le commissaire de l’UA aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye.

Au cours de cet entretien tenu à Moscou, le chef de la diplomatie russe a indiqué que son pays était disposé à accompagner cette initiative et à faciliter sa mise en œuvre. Cette perspective intervient alors que les échanges entre la Russie et les institutions africaines se renforcent sur les plans politique et sécuritaire.

Moscou réaffirme son soutien à une présence de l’UA en Russie

Sergueï Lavrov a déclaré que les autorités russes restaient favorables à l’installation d’une représentation de l’Union africaine dans la capitale russe. Selon lui, cette idée avait été évoquée par des partenaires africains et continue de bénéficier de l’appui de Moscou.

« Nous serons ravis de contribuer par tous les moyens à cette mesure », a affirmé le ministre russe des Affaires étrangères en évoquant ce projet. Il a également souligné la coopération régulière entretenue avec les diplomates africains accrédités en Russie.

L’ouverture d’une représentation de l’organisation panafricaine à Moscou constituerait une nouvelle étape dans les relations institutionnelles entre la Russie et l’Union africaine, dont le siège se trouve à Addis-Abeba, en Éthiopie.

La Russie poursuit l’expansion de son réseau diplomatique en Afrique

Au cours de la rencontre, Sergueï Lavrov a rappelé que la Russie renforçait parallèlement sa présence diplomatique sur le continent africain. Selon le ministre, plus d’une dizaine d’ambassades ont été ouvertes ces dernières années et quatre autres missions diplomatiques sont actuellement en préparation.

Cette politique accompagne le développement des relations entre Moscou et plusieurs États africains dans les domaines diplomatique, économique et sécuritaire.

Des consultations renforcées avant le prochain sommet Russie-Afrique

L’annonce intervient quelques jours après des consultations de haut niveau organisées à Moscou entre des responsables russes et des représentants de l’Union africaine. À l’issue de ces échanges, les deux parties avaient affiché leur volonté de renforcer leur coopération en matière de paix et de sécurité et avaient évoqué les préparatifs du prochain sommet Russie-Afrique.

La perspective d’une représentation de l’Union africaine à Moscou pourrait ainsi contribuer à faciliter les contacts institutionnels entre les deux partenaires à l’approche de ce rendez-vous diplomatique annoncé par les autorités russes.