Santé : Vers un standard de formation unique dans l’espace Cedeao

Le visage de la santé publique en Afrique de l’Ouest s’apprête à changer. Sous l’impulsion de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), Cotonou a accueilli la semaine écoulée un atelier stratégique qui avait pour objectif d’harmoniser les curricula de formation des disciplines associées à la santé pour garantir une expertise uniforme et moderne dans toute la région.

Le Professeur Benjamin Hounkpatin, ministre de la santé et ministre par intérim de l’enseignement supérieur du Bénin, a officiellement lancé les travaux de l’atelier régional dédié à l’harmonisation des programmes de formation. Pour lui, cette harmonisation est le socle indispensable du bien-être des populations. Des ressources humaines bien formées sont le gage d’un système de santé résilient. Toutefois, le ministre a insisté sur l’urgence de la modernisation : « Dans un monde marqué par une avancée technologique soutenue, l’intelligence artificielle et le téléenseignement, nos standards de formation doivent s’adapter. »

En réaffirmant l’engagement du gouvernement béninois, l’autorité ministérielle a exhorté les experts à intégrer ces mutations pour que la sous-région soit prête pour les défis sanitaires de demain. Une étape cruciale pour transformer les promesses de coopération régionale en réalités cliniques tangibles.

Ce chantier, soutenu activement par l’Ooas, ne se limite pas à une simple réforme académique. Il s’agit de bâtir un écosystème de formation uniforme pour les États membres de la Cedeao. Le Directeur de l’Ooas a rappelé que la formation demeure une priorité absolue. L’organisation n’en est d’ailleurs pas à son coup d’essai, avec déjà 58 programmes harmonisés et de nombreux soutiens financiers et bourses octroyés aux États membres. Au terme, de cet atelier de cinq jours un cadre de référence commun a été défini et devient une véritable « boussole » pour les universités et écoles de santé de la sous-région.