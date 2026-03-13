Somaliland : Israël étudierait l'implantation d'une base militaire face aux Houthis, selon Bloomberg

L’État hébreu examinerait la possibilité d’établir une installation militaire sur le littoral du Somaliland, territoire autoproclamé du nord de la Somalie, pour mener des opérations contre le mouvement houthi depuis le golfe d’Aden. L’information a été publiée mercredi 11 mars par Bloomberg, sur la base de déclarations de responsables somaliens et de sources proches du dossier.

Selon Bloomberg, une délégation de responsables israéliens du renseignement s’est rendue au Somaliland en juin 2025 pour prospecter des sites côtiers. L’emplacement privilégié serait une zone en hauteur à environ 100 kilomètres à l’ouest de Berbera, principal port du territoire, à 260 kilomètres des zones contrôlées par les Houthis au Yémen. Cette proximité rendrait inutiles les opérations aériennes longues depuis le territoire israélien, qui nécessitent aujourd’hui des ravitaillements en vol sur près de 2 000 kilomètres.

Reconnaissance diplomatique à vocation sécuritaire

La démarche découle de la reconnaissance officielle du Somaliland par Israël le 26 décembre 2025 — une première mondiale pour ce territoire sécessionniste. Plusieurs diplomates régionaux cités par Bloomberg indiquent que l’accord a été accéléré sous l’impulsion des services de renseignement israéliens, qui considèrent les Houthis comme l’une des menaces prioritaires. Le mouvement Ansar Allah a multiplié les frappes contre des navires commerciaux en mer Rouge depuis fin 2023, provoquant une chute de 70 % du trafic maritime via le golfe d’Aden en deux ans, et a visé à plusieurs reprises le territoire israélien.

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Réactions régionales

Khadar Hussein Abdi, ministre de la présidence du Somaliland, a confirmé à Bloomberg l’existence d’un partenariat stratégique en gestation : « Nous n’avons pas discuté avec eux de la question d’une base militaire, mais il y aura une analyse à un moment donné. » Le gouvernement fédéral somalien a rejeté toute utilisation de son territoire à des fins militaires extérieures. L’Égypte aurait également exprimé des inquiétudes, selon Bloomberg.

La question d’une présence formelle israélienne au Somaliland devrait figurer à l’agenda des prochaines négociations bilatérales entre Hargeisa et Jérusalem, à une date non encore annoncée.