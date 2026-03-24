Succession de Blanche Tunasi : le Pasteur Marcello et sa famille trouvent un accord

Un protocole d’accord a été signé lundi 23 mars entre le pasteur congolais Marcello Tunasi et des membres de la famille de sa défunte épouse, Blanche Kandolo. L’acte, conclu en présence des conseils des différentes parties, concerne le règlement du différend lié à la succession.

La signature a été rendue publique à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par le pasteur lui-même. Les images montrent la mère et deux sœurs de la défunte apposant leur signature sur le document, aux côtés de l’homme de Dieu, devant plusieurs témoins.

Signature d’un protocole après plusieurs mois de tensions

D’après les éléments visibles dans la séquence publiée en ligne, les parties ont formalisé un accord dont les détails n’ont pas été rendus publics. Aucun contenu précis du protocole n’a été communiqué à ce stade. La signature intervient après un différend prolongé autour de la gestion de la succession de Blanche Kandolo. Le désaccord opposait le pasteur à une partie de la famille de la défunte sur des questions liées au patrimoine laissé. La présence de conseils juridiques lors de la signature laisse supposer un cadre formel à l’accord conclu, même si sa portée exacte n’a pas été précisée publiquement.

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Une affaire largement débattue dans l’opinion

Depuis le décès de Blanche Kandolo, l’affaire avait suscité de nombreuses réactions en République démocratique du Congo. Des accusations et interrogations avaient circulé dans l’opinion, visant notamment Marcello Tunasi, qui s’était exprimé à plusieurs reprises pour rejeter ces allégations.

Le différend familial autour de la succession a entretenu l’attention du public pendant plusieurs mois, alimentant débats et prises de position sur les réseaux sociaux. La diffusion de la vidéo de signature marque une évolution dans ce dossier. Elle acte, au moins sur le plan formel, un rapprochement entre les parties concernées, après une période de tensions persistantes.