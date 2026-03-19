Terrorisme : les 10 pays les plus touchés en 2026 selon le Global Terrorism Index

L’Institute for Economics & Peace a publié jeudi 19 mars 2026 son classement annuel des nations les plus affectées par le terrorisme, étudiant l’impact de la violence terroriste dans 163 pays. Cette évaluation, basée sur le nombre d’incidents, de décès, de blessés et d’enlèvements combinés à des données de conflit et d’indicateurs socio-économiques, révèle une concentration des menaces dans des régions spécifiques, loin des foyers habituels de la dernière décennie.

L’Afrique de l’Ouest confirme sa domination

Le Pakistan devance pour la première fois le Burkina Faso au classement mondial des nations frappées par le terrorisme. Publié par l’Institute for Economics & Peace, le Global Terrorism Index 2026 place Islamabad en tête avec un score de 8.574, suivi du Burkina Faso (8.324) et du Niger (7.816), confirmant la montée en puissance des groupes djihadistes en Afrique de l’Ouest.

Le Sahel impose sa domination dans ce classement. Après le Niger arrivent le Nigeria (7.792) et le Mali (7.586), trois nations engagées simultanément contre plusieurs branches du groupe État islamique et des coalitions djihadistes rivales. La région concentre environ 50 % des décès attribués au terrorisme en 2025, contre à peine 1 % en 2007, selon les données de l’Institut.

Publicité

L’expansion territoriale du phénomène s’étend désormais aux États côtiers. Cette avancée vers des zones côtières modifie les équilibres sécuritaires régionaux et complique les stratégies de contre-terrorisme.

Le Moyen-Orient et l’Afrique de l’Est sans rémission

La Syrie conserve sa 6e position (7.545), théâtre de combats continus impliquant l’État islamique et diverses factions armées depuis plus d’une décennie. La Somalie occupe la 7e place (7.391), où des cellules affiliées à Al-Qaïda et à l’État islamique poursuivent leurs opérations malgré les interventions de la Force africaine de transition.

La République démocratique du Congo (7.171) et la Colombie (7.116) figurent respectivement aux 8e et 9e rangs. En RDC, les groupes armés non étatiques prolifèrent dans l’Est, tandis qu’en Colombie, les dissidences des FARC opèrent depuis les zones frontalières.

Israël ferme le classement des dix avec un score de 6.79, reflétant les cycles de violence impliquant des acteurs palestiniens et les répercussions sécuritaires depuis octobre 2023.

Le classement des 10 pays les plus touchés par le terrorisme (Global Terrorism Index)