Un faux Cristiano Ronaldo tente de kidnapper un enfant en Suisse

Un homme a été interpellé ce mardi 17 mars à Bienne en Suisse après avoir tenté d’attirer un enfant en se faisant passer pour Cristiano Ronaldo. Les faits se sont déroulés vers 17h30 dans la cour d’une école, selon des informations rapportées par des médias locaux. Alertée rapidement, la police est intervenue. L’individu a été appréhendé.

Une tentative d’approche déjouée par l’enfant

La mère de l’enfant, citée par les médias locaux explique que son fils s’est précipité vers elle paniqué et en larmes après avoir été approché par un inconnu. L’homme aurait tenté de l’attirer avec des bonbons en affirmant être le célèbre Cristiano Ronaldo. Selon ce témoignage, il aurait ensuite évoqué la présence de la star dans une voiture à proximité et tenté d’impliquer un second enfant pour renforcer la crédibilité de son discours.

Le jeune garçon, amateur de football, aurait toutefois identifié la supercherie et refusé de le suivre.

La mère évoque une tentative de « voler » son enfant, terme employé pour désigner une tentative d’enlèvement. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de mettre fin à la situation sans conséquence physique pour les enfants présents.

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Un mode opératoire connu des autorités

Ce type d’approche repose sur une technique d’usurpation d’identité, consistant à se faire passer pour une personnalité connue afin de susciter la confiance. L’utilisation de figures publiques, notamment auprès d’enfants, vise à contourner leur vigilance en exploitant leur admiration ou leur curiosité. Des cas similaires ont été documentés dans différents pays, sous des formes variées allant de l’escroquerie à des tentatives d’enlèvement. En Suisse, le Code pénal prévoit des sanctions en cas de tentative d’enlèvement, même sans passage à l’acte, lorsque des démarches concrètes ont été engagées pour soustraire un mineur à la surveillance de ses parents.

Un secteur déjà concerné par d’autres incidents

La mère interrogée indique que ce type de situation ne serait pas inédit dans la ville. Les autorités n’ont pas, à ce stade, communiqué de détails supplémentaires sur le profil de l’individu interpellé ni sur d’éventuelles poursuites. L’enquête devra déterminer les intentions exactes de l’homme et les circonstances précises de son acte.