Viols : Tariq Ramadan absent à son procès, un mandat d'arrêt international requis à Paris

Ce lundi 2 mars 2026, le procès de Tariq Ramadan s’est ouvert devant la cour criminelle. L’homme, âgé de 63 ans, devait comparaître pour des accusations de viol portées par trois femmes. Or, il ne s’est pas présenté face aux juges. D’après ses avocats, le prédicateur est actuellement hospitalisé en Suisse.

Souffrant d’une sclérose en plaques depuis plusieurs années, son état se serait subitement dégradé. Plutôt que d’avancer dans ce procès sans l’accusé, la présidente de la cour a demandé à ce que des éléments médicaux permettant de confirmer cette hospitalisation lui soient fournis.

Tariq Ramadan ne s’est pas présenté à son audience

Dans le même temps, il a été demandé l’émission d’un mandat d’arrêt international. Sous contrôle judiciaire, le prédicateur doit résider en France. Or, il se trouve actuellement en Suisse. Sa défense a tenté de se justifier expliquant que ce déplacement serait seulement lié à sa condition médicale.

L’homme doit être jugé pour des accusations de viols et d’agressions sexuelles. Les faits reprochés s’étendent de 2009 à 2016. La cour devra rapidement statuer et déterminer si l’audience peut se poursuivre ou si un renvoi est nécessaire. Les retours concernant l’état de santé réel de Tariq Ramadan joueront un rôle central dans la décision.

Des relations ressenties, selon le prédicateur

Il encourt actuellement jusqu’à 20 ans de prison, s’il est reconnu coupable. S’il reconnaît des relations intimes avec les trois plaignantes, celui-ci a toutefois affirmé qu’elles étaient toujours consenties et non pas imposées. Le procès aurait dû se dérouler jusqu’au 27 mars, mais les dates pourraient être revues, avec un calendrier totalement chamboulé.

Une situation qui agace passablement les avocats des jeunes femmes. Me David-Olivier Kaminski, conseil d’Henda Ayari, affirme notamment que « nous avons depuis un an une femme qui s’est préparée à ce procès. Tout cela volerait en éclat pour des motifs dont nous ne maîtrisons ni les tenants ni les aboutissants ». En effet, un nouveau calendrier pourrait être annoncé, avec un procès qui pourrait avoir lieu dans les mois voire les années à venir.