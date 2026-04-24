Afrique de l’Est : Dangote sollicite le soutien de Ruto et Museveni pour une méga raffinerie

L’homme d’affaires nigérian Aliko Dangote a proposé, jeudi à Nairobi, un projet de raffinerie pétrolière de grande capacité en Afrique de l’Est, lors d’une conférence consacrée au financement des infrastructures. Présents à cette rencontre, le président kényan William Ruto et son homologue ougandais Yoweri Museveni ont échangé avec lui autour de cette initiative encore en discussion.

Selon les déclarations faites à cette occasion, l’industriel envisage de reproduire dans la région un complexe comparable à sa raffinerie située au Nigeria qui a une capacité de 650 000 barils par jour. Il a conditionné son engagement au soutien des États concernés, appelés à accompagner le projet sur les plans politique et financier.

Un projet régional porté par plusieurs États

D’après le président William Ruto, les pays d’Afrique de l’Est examinent la possibilité de construire une raffinerie commune dans le port de Tanga, en Tanzanie. Cette infrastructure traiterait du pétrole provenant de plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, le Kenya, le Soudan du Sud et l’Ouganda.

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« Nous allons créer une raffinerie commune à Tanga qui profitera à tous », a déclaré le chef de l’État kényan lors de la conférence. Cette annonce confirme l’existence de discussions entre plusieurs gouvernements autour d’un projet régional, sans qu’aucune décision finale n’ait été rendue publique à ce stade.

La participation de Dangote s’inscrit dans ces échanges, avec l’hypothèse qu’il puisse piloter ou accompagner la mise en œuvre technique d’une telle infrastructure.

Une dépendance énergétique persistante

L’Afrique de l’Est continue d’importer la totalité de ses produits pétroliers raffinés, principalement en provenance du Moyen-Orient. Cette situation expose les économies de la région aux variations des prix internationaux et aux perturbations de l’approvisionnement, comme celles observées lors des tensions récentes sur le marché mondial.

Le modèle proposé s’appuie sur l’expérience nigériane. La Dangote Refinery, entrée en service progressivement depuis 2023, est présentée comme la plus grande installation de ce type sur le continent africain. Elle a permis au Nigeria de réduire ses importations de carburants et d’envisager des exportations vers d’autres pays.

Les discussions engagées entre les États d’Afrique de l’Est et l’industriel nigérian devraient se poursuivre, alors que les gouvernements concernés cherchent à sécuriser le financement et à définir le cadre de coopération autour de ce projet.