Forum international sur la sécurité : la Russie avance ses pions avec le Ghana et Madagascar

Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, a reçu plusieurs responsables africains à Moscou à l’occasion du Forum international sur la sécurité organisé du 27 au 29 mai 2026. Lors d’un entretien avec le conseiller à la sécurité nationale du président ghanéen, Prosper Douglas Bani, le responsable russe a qualifié le Ghana de « partenaire important » de la Russie en Afrique de l’Ouest.

Selon des déclarations relayées par la presse russe, Sergueï Choïgou a affirmé que les relations entre Moscou et Accra reposaient sur « un socle solide de solidarité et d’entraide » forgé au fil des années suivant l’indépendance du Ghana. La rencontre s’est tenue en marge des travaux du forum sécuritaire réunissant des délégations venues d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient.

« Nous considérons le Ghana comme un partenaire important dans la région occidentale de l’Afrique et sur l’ensemble du continent. Nos liens reposent sur un socle solide de solidarité et d’entraide accumulé au long des nombreuses années de construction de la souveraineté du Ghana« , a déclaré Sergueï Choïgou.

Des échanges centrés sur la coopération sécuritaire

Le Conseil de sécurité russe a multiplié les réunions bilatérales avec des représentants étrangers durant cet événement organisé dans la capitale russe. Les discussions avec la délégation ghanéenne ont porté sur les relations politiques et les questions de sécurité régionale, selon les autorités russes.

Moscou cherche depuis plusieurs années à renforcer ses liens avec plusieurs pays africains dans les domaines diplomatique, militaire et économique. Les forums Russie-Afrique organisés ces dernières années ont permis d’intensifier les contacts avec de nombreux gouvernements du continent, alors que la Russie tente d’élargir son réseau de partenaires internationaux.

Madagascar également reçu à Moscou

Sergueï Choïgou s’est également entretenu avec le Premier ministre de Madagascar, Mamitiana Rajaonarison. Selon les informations disponibles, le responsable russe a indiqué que Moscou était prêt à développer davantage le dialogue politique avec Antananarivo et à renforcer la coordination entre les deux pays au sein de l’Organisation des Nations unies.

Les autorités russes ont récemment multiplié les déclarations en faveur d’un rapprochement avec plusieurs États africains. En février dernier, des responsables russes avaient déjà présenté Madagascar comme un partenaire important de Moscou sur le continent africain. Le Forum international sur la sécurité doit se poursuivre jusqu’au 29 mai avec plusieurs sessions consacrées aux questions de coopération sécuritaire et aux relations internationales.