Bénin : 1 500 agents bientôt recrutés pour renforcer la police municipale dans le Nord

Le gouvernement béninois lance, au titre de l’année 2026, le recrutement de 1 500 agents spéciaux de police municipale dans dix communes des départements de l’Alibori, de l’Atacora et du Borgou. L’opération, dont les dossiers sont reçus du 10 au 20 avril 2026, cible des candidats résidant dans les localités concernées et vise à renforcer les dispositifs de sécurité de proximité.

Selon les informations communiquées par les autorités compétentes, les postes sont répartis entre plusieurs communes et leurs arrondissements respectifs. Dans le département de l’Alibori, les recrutements concernent Banikoara, Karimama, Malanville et Ségbana. Dans l’Atacora, les communes de Cobly, Matéri, Kérou et Tanguiéta sont retenues. Le Borgou est représenté par les communes de Kalalé et Nikki. Chaque commune intègre plusieurs arrondissements dans le dispositif, couvrant ainsi un large périmètre territorial.

Un recrutement ciblé sur les résidents locaux

Le processus de recrutement repose sur des critères précis définis par l’administration. Les candidats doivent être de nationalité béninoise, de sexe masculin, âgés de 18 à 45 ans au 31 décembre de l’année en cours. Les autorités exigent également une bonne condition physique et mentale, ainsi qu’une moralité jugée satisfaisante.

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L’un des critères déterminants reste la résidence dans la localité concernée, associée à la maîtrise d’au moins une langue locale. Ce choix correspond à une volonté d’ancrer les agents dans leur environnement d’intervention, afin de faciliter les interactions avec les populations et l’exercice des missions de terrain.

Les dossiers de candidature sont constitués d’une copie de la carte nationale d’identité ou du Certificat d’identification personnel (CIP). Ils peuvent être déposés dans les commissariats d’arrondissement ou transmis via des numéros dédiés selon les départements. Les contacts téléphoniques sont distincts pour l’Alibori, l’Atacora et le Borgou, avec obligation pour les candidats de préciser leur localité de résidence.

Une sélection par entretien

La sélection des futurs agents s’effectuera exclusivement par entretien, d’après les modalités fixées par l’administration. Les candidats retenus à cette étape seront convoqués ultérieurement pour les évaluations, dont la date et le lieu seront communiqués en temps opportun par les services compétents.

Ce mode de sélection vise à apprécier le profil des candidats au-delà des critères administratifs, notamment leur aptitude à assurer des missions de sécurité de proximité et leur connaissance du milieu local.

Un dispositif de sécurité de proximité en extension

Le recrutement d’agents municipaux s’inscrit dans la politique de renforcement de la sécurité à l’échelle locale. Les agents de police municipale interviennent généralement dans des missions de veille, de régulation et d’appui aux forces de sécurité nationales, notamment en matière de prévention et de maintien de l’ordre public dans les communes.

Au Bénin, la création et l’organisation de la police municipale relèvent des compétences des communes, conformément aux dispositions du Code de l’administration territoriale. Ce cadre juridique prévoit que les collectivités locales peuvent mettre en place des services de police municipale pour répondre aux besoins spécifiques de sécurité sur leur territoire. La clôture du dépôt des candidatures est fixée au lundi 20 avril 2026. Les convocations pour les entretiens devraient intervenir après cette échéance, marquant le lancement effectif de la phase de sélection des futurs agents.