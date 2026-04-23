Bénin : deux motos suspectées volées récupérées, la Police cherche leurs propriétaires à Zê

Le commissariat de l’arrondissement d’Adjan à Zê, a intercepté deux motocyclettes présumées volées au cours des dernières semaines, dans sa zone de compétence. Selon les informations rapportées par la page Facebook de la police républicaine, les engins, actuellement conservés dans les locaux de la Police républicaine, n’ont pas encore été restitués, faute d’identification formelle de leurs propriétaires.

L’intervention la plus récente remonte au vendredi 10 avril 2026, à la suite d’un renseignement signalant la circulation d’une motocyclette de marque Haojue 115 déclarée volée. Selon les informations communiquées par le commissariat d’Adjan, les agents ont localisé l’engin dans le quartier Gbéto. Sur place, un individu a été interpellé en possession de la motocyclette sans être en mesure de présenter un document attestant de sa propriété. Il a été conduit au poste de police pour les besoins de l’enquête.

Une première saisie lors d’une opération de salubrité

Quelques semaines avant cette interpellation, une autre motocyclette, de marque Wave S, avait été récupérée lors d’une opération de salubrité menée dans un ghetto de la localité. D’après le commissariat d’Adjan, l’origine de cet engin n’a pas pu être établie sur place, ce qui a conduit à sa mise sous scellés.

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Au cours de cette même opération, les forces de l’ordre ont également découvert une tenue militaire. Les objets se trouvaient entre les mains d’individus déjà connus des services de police pour des faits liés à des soustractions frauduleuses de biens, selon les précisions fournies par l’unité.

Appel à identification des propriétaires

Face à l’absence de réclamations formelles, la Police républicaine invite toute personne ayant perdu une motocyclette correspondant aux caractéristiques évoquées à se rapprocher du commissariat d’Adjan. Les intéressés sont appelés à se présenter avec des justificatifs permettant d’établir la propriété des engins, notamment une carte grise, une facture d’achat ou tout autre document probant.

Cette procédure de vérification s’inscrit dans les règles de restitution des biens saisis par les forces de sécurité, qui exigent une identification formelle du propriétaire avant toute remise. À défaut de preuve suffisante, les objets restent conservés sous la responsabilité des autorités compétentes dans le cadre de l’enquête en cours.

Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de l’acquisition de ces motocyclettes et d’identifier d’éventuels réseaux impliqués dans leur circulation. Les propriétaires potentiels sont invités à se manifester dans les meilleurs délais auprès du commissariat concerné.