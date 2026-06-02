Trafic d'enfants au Bénin : Le ministère de la Famille réagit

Le ministère de la Famille et de l’Action sociale a annoncé l’interception, le 28 mai 2026 dans la commune d’Aplahoué, d’un autobus transportant dix-sept enfants mineurs en direction de la Côte d’Ivoire. Originaires de plusieurs départements du Bénin, ces jeunes passagers ont été immédiatement retirés du véhicule et mis en sécurité grâce à une action coordonnée des structures étatiques.

Cette opération de sauvetage résulte d’une intervention concertée entre la Police républicaine, les services sociaux ainsi que les autorités locales, administratives et judiciaires. Selon le communiqué officiel de l’autorité de tutelle, le dispositif national de protection de l’enfance a permis de bloquer ce déplacement irrégulier avant la sortie du territoire national.

Le ministère assure que la situation générale est maîtrisée. Les dix-sept mineurs bénéficient actuellement d’un encadrement spécialisé et de mesures d’accompagnement social adaptées afin de préparer leur réintégration familiale dans un cadre sécurisé. Preuve de la continuité de leur suivi, l’un des enfants concernés participe, depuis ce lundi 1er juin 2026 à Lokossa, aux épreuves écrites de l’examen national du Certificat d’études primaires (CEP).

En parallèle, des procédures judiciaires sont en cours d’instruction afin d’identifier, d’interpeller et de juger les organisateurs et les complices de ce réseau de transfert clandestin, conformément à la législation pénale en vigueur au Bénin.

Rappel des règles sur la mobilité des mineurs et dispositifs d’alerte

Face à la persistance de la mobilité transfrontalière irrégulière des jeunes, le gouvernement béninois réaffirme sa politique de tolérance zéro envers les réseaux de traite humaine. Les textes réglementaires encadrent strictement le déplacement des mineurs hors des frontières nationales, et les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par la loi.

Le ministère de la Famille et de l’Action sociale invite les structures communautaires, les chefs de famille et les simples citoyens à exercer une vigilance accrue dans les localités. L’administration rappelle la gratuité et la disponibilité constante de la Ligne d’assistance aux enfants via le numéro vert 138, mis à la disposition du public pour signaler toute situation de vulnérabilité ou de mise en danger d’un mineur.